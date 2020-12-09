黃金底部到了？金礦股選擇權看多部位持續增加

受惠於債券殖利率下降以及美國新紓困方案的預期，截至週二 (8 日) 黃金期貨已連續兩個交易日上漲，以三週來的最高價收盤，華爾街分析師表示，從金礦業等黃金相關商品選擇權部位發現，近期投資者的多頭部位正在重返黃金市場。

2 月到期的黃金期貨週一上漲 1.4%，週二續漲 0.5%，收每盎司 1874.9 美元，FactSet 的數據顯示這是最活絡期貨合約 11 月 17 日以來最高收盤價，甩開 11 月交出 2016 年最差單月表現的陰霾。

近期黃金相關選擇權市場看多部位也正在增加，Optimize Advisors 投資長 Michael Khouw 近日接受 CNBC 訪問時表示，從全球最大金礦商 Newmont(NEM-US) 的選擇權交易發現，買權與賣權比例約為 2.5 比 1，。

自最活躍合約來看，這些看多的投資人預估 Newmont 1 月到期選擇權的報酬率至少為 8%。儘管 Newmont 股價因 11 月黃金修正也拉回，然而該股在 2020 年仍上漲 42%，表現遠遠超過追蹤整體金礦業的 GDX 黃金礦業 ETF，此 ETF 今年迄今漲幅達 24%。

除 Newmont 外，Khouw 表示，近期相關黃金礦業 ETF 、SPDR 黃金 ETF、與黃金期貨市場也出現異常活躍的交易，其中 1 月到期、履約價 1900 美元的黃金買權也出現大量成交。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 則表示，由於美國長債殖利率下降，疫情仍持續惡化，儘管未來幾個月將推出疫苗，名目利率仍將維持較低水平，使近期黃金取得新的底部支撐。