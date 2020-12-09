【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美股醫療股受到輝瑞新冠疫苗開始於英國接種利多提振，不過財政刺激措施的不確定性讓漲幅受限，終場美股四大指數均呈現上漲，漲跌幅介於 + 0.29% 至 + 0.50%，其中那斯達克指數漲幅最大，台積電 ADR 下跌 0.7%，聯電 ADR 下跌 3.1%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為 14,100 點附近，上檔壓力為 14,500 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 在 80 以上超買區，短線過熱且均線乖離大。

3. 櫃買指數上漲 0.88%，收在 181.22 點。短線支撐為 177 點附近，壓力為 185 點附近。

4. 觀盤重點：台股周二在亞股紛紛回檔之際獨自走強，指數再創新高，不過外資在期貨多單持續減碼，短線上我們認為在未跌破 5 日線前，指數仍有機會再走高，個股輪動速度會加劇，投資人在操作上切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、矽晶圓、TWS、PA、造紙、鋼鐵等。

5. 英國本周將領先全球施打新冠疫苗，美國最快亦將於 11 日上市，外界引頸期盼，激勵航運族群 8 日全面噴出。在貨櫃航運族群方面，缺櫃、缺人情況嚴重，法人估明年中前，市場運價將居高不下，貨櫃航運 2603 長榮，及散裝業者 2605 新興、2612 中航股價連袂漲停，航運族群掀大浪。

6.2330 台積電 ADR 周一收 106.39 美元，再創新高，總市值來到 5,517 億美元，超越波克夏，躍居全球第九大市值企業，逼近特斯拉的 6,083 億美元，外資昨（8）日持續在台股買超 2330 台積電，推升股價大漲 10 元、收 524 元，再寫新高價，市值也突破 13.58 兆元，同創新猷。2330 台積電股價再度攻高，帶動 3680 家登、2404 漢唐、6196 帆宣、3131 弘塑、3583 辛耘等「台積電大聯盟」成員股價同步走揚，成為盤面焦點。

7.2454 聯發科執行長昨（8）日首度透露，旗下最新 5G 旗艦晶片將於明年首季發表，希望趕在農曆新年前推出。業界認為，隨著高通日前搶先發布明年度 5G 旗艦晶片「驍龍 888」，2454 聯發科也將隨後趕上推新品，正式點燃手機晶片雙雄明年度第一波戰火。

8.2303 聯電昨（8）日股價再度攻上 18 年來新高價，終場收 50.9 元，市值增至 6,323 億元，穩居台股市值第七大公司，但外資連續三個交易日站在賣方，加上公司昨天盤後公告 11 月營收意外月減逾 3.6%、降至 147.26 億元，未如外界預期攻高，引起市場關注。

