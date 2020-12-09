流感疫苗提前全數出貨 國光生11月營收年減逾5成

疫苗廠國光生 (4142-TW) 今 (9) 日公布 11 月營收，由於國內流感疫苗已提前全數出貨，僅小量出貨海外流感疫苗，單月營收 7947 萬元，月減 87.07%、年減 58.12%；前 11 月營收 17.42 億元，年增 69.82%。

國光生今年供應全台約 370 萬劑公費流感疫苗，並於 10 月底全數出貨完畢，後續則出貨國軍疫苗約 17 萬劑、海外訂單約 40 萬劑，將於年底前全數出貨。

展望明年，國光生表示，新冠肺炎疫情尚未趨緩，旗下海外客戶已洽談明年訂單，以今年約 40 萬劑來看，初估明年訂單數量將倍數成長。

此外，因應海內外對流感疫苗需求增加，國光生已建置第二條無菌針劑充填線產線，預計明年下半年投產，第二條產線產能較第一條提升 3 倍，年產能將從目前 1800-2000 萬劑，擴增至近 1 億劑，隨著新產線明年啟動，且落在疫苗出貨高峰期，營運有望再攀高峰。

國光生與荷商 Crucell 及其母公司 Johnson&Johnson(JNJ-US) 日前達成訴訟和解，本季依照合約認列 11.5 億元和解金，貢獻每股純益 2.67 元。法人看好，國光生前 3 季受惠本業流感疫苗訂單增加，稅後純益 78.3 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0 元，加上業外挹注下，今年將終結連 8 年虧損。