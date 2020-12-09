無預警打房恐爆斷頭潮？央行：無溯及既往 得按原核貸條件辦理

台灣央行周一 (7 日) 無預警宣布祭出不動產貸款針對性審慎措施，引發市場憂心恐引爆房市斷頭潮，央行今 (9) 日對此再次聲明，借款戶於 12 月 7 日前已申請貸款案件，得按原核貸條件辦理，央行並以 4 點理由說明，為何以借款戶申請時點為基準。

對於央行無預警打房，且一口氣範圍擴及全台、法人、自然人第三戶甚至是餘屋貸款，中華民國不動產聯盟總會預估，恐會有 4000-5000 戶第 3 間房屋買賣，以及數千筆土地交易將立刻受害，甚至面臨違約、斷頭危機。

央行對此聲明，為避免爭議，借款戶於 12 月 7 日前若已向金融機構提出正式貸款申請書，並經金融機構錄案辦理者，均得適用修正前規定，而金融機構仍應依相關授信法規、原則及其內部規範，覈實決定貸款條件。

對於以借款戶申請時點為基準，央行給出四點理由，(1) 鑒於金融機構內部核貸程序長短、繁簡不一，為免因此造成借款戶適用法規差異，致生紛爭，爰給予相關作業緩衝。

(2) 實務上借款戶向金融機構提出貸款申請書時，雙方對貸款條件已有初步共識，為避免衝擊借款人原有財務規劃，允宜適用其申請時規定。

(3) 本項措施旨在控制金融機構信用健全穩定，並非在影響既往貸款案件。

(4) 以申請時點為基準，不影響本項措施執行效果與長遠政策目的。

央行再度重申，不動產貸款針對性審慎措施並不會影響首購、換屋等絕大多數實質需求貸款案件，且對於本規定修正生效前的案件已有過渡規定，並無溯及既往。