〈房產〉房市熱 大台北今年以來都更推案量衝高挑戰2000億元

據市調機構統計，2020 年截至 12 月 7 日為止，大台北都更案（不含危老）推案量體已達約 1834 億元，預料全年可望挑戰 2000 億元大關，比去年暴增 700 餘億元，年增幅高達近 64%。

住展研發長何世昌表示，在中央與各地方政府力推之下，以及受惠於景氣好轉、房價上揚，建商給予的條件優渥，大台北都更因此呈現爆發性成長

大台北都更案量飆至新高，多數案量集中台北市，達約 1436 億元，新北市則約有 398 億元。雖然雙北市都更案量差距懸殊，但仍連袂創下都更推案量史上新高紀錄，顯示兩地都更推案都在持續增溫當中。

今年台北市都更推案可以說是遍地開花，都更案數量已高達 42 個，12 個行政區都有都更案推出，爲史上首見。都更案數量最多的行政區是士林，今年來共推出 8 個，尤以天母地區最多，包括在地品牌力極強的璞園建設與家居建設，以及首度進軍天母的大陸建設、聯上開發等，眾多知名建商齊聚一堂。

都更數量二、三名依序為中山、文山區；巧合的是，今年水岸都更案特別多，光這兩區就有 3 個，像文山區「元利台大公館」、「遠雄晴川」，以及中山區「最大直」等案。今年北市都更案數量最少的則是中正與萬華區，各只有 1 個都更案。

新北市都更案數量最多的行政區是板橋與新店，皆各有 3 個，其中新店「合環 LANDMARK」單一建案就 200 億元案量，占新北全市都更案量的一半以上。

何世昌分析，與前幾年相比，今年大台北都更案最大的不同點，在於產品規劃上「中、大坪數比例變多了」。今年以來，大台北規劃 40 幾坪至 80 幾坪的都更案明顯增加，甚至有些走豪宅路線，產品規劃更加多元化，不像前幾年以小宅為大宗。這種發展似乎意謂著，業者已經嗅到換屋族需求升溫，所以在都更案劃上變得更為大膽。

何世昌指出，雖然都更整合過程仍相當費時，但大台北都會區素地貴且難尋的環境下，又逢政府積極推廣都更，包括中央修改都更條例，給予老地價稅、土增稅等稅率優惠，以及雙北市祭出簡易都更等方案，使都更成為建商推案的主流之一。雖然近年危老重建進展飛速，有排擠都更的跡象，但若沒有百分之百所有權人同意的開發案，仍只能走都更的老路，預料未來幾年都更推案熱度還會處於高溫狀態，老屋屋主期盼改建的希望越來越有實現的可能。不過，因北市基期已高，未來成長幅度恐怕有限，新北市或將成為都更案量增長的動力來源。