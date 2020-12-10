特斯拉空頭：股價已誇張高估 納入標普前買進特斯拉是錯誤決定

看空特斯拉 (TSLA-US) 的摩根大通 (Morgan Stanley) 分析師 Ryan Brinkman 週三 (9 日) 將其目標價自 80 美元上調至 90 美元，但仍維持「賣出」評級，並警告特斯拉股價已「誇張高估」(Dramatically Overvalued)，不宜在其納入標普前買進。

Brinkman 週三 (9 日) 將特斯拉目標價自 80 美元上調 12.5%，至每股 90 美元，但仍將其股票評級維持「賣出」(Sell) 不變，這是特斯拉在華爾街最低的目標價之一，較當前交易價低 86％。

儘管如此，Brinkman 仍對特斯拉高估值感到擔憂，並表示之所以上調目標價，是因為該公司正在出售 50 億美元股票，總體來說，他仍堅持看空特斯拉。

Brinkman 指出，自 2018 年 12 月以來，特斯拉股價已上漲 800％以上，而對特斯拉獲利的共識預期則有所下滑。分析師此前預計，特斯拉在 2021 年的 EPS 約為 4 美元，如今其財務模型顯示，特斯拉今年 EPS 將為 3.80 美元。

特斯拉股價走勢圖 (圖：鉅亨網)

他還警告客戶，不要隨著標普 500 指數權重調整其投資組合中的特斯拉部位。

特斯拉將依據在外流通股數市值加權，在在 12 月 21 日開盤前一次性納入標普 500 指數，在宣布納入消息時，特斯拉在標普 500 指數的權重約為 1%，隨著近期市值提升，權重也隨之走高。

一旦納入標普 500 指數，特斯拉股價將自動納入追蹤指數基金的投資組合內，以標普 500 指數作為績效基準的其他基金也將跟進買入，這將使特斯拉股價成為牽動上述基金績效表現的主要因素。

Brinkman 說：「我們建議投資人不要按照標普 500 指數，等比例加權特斯拉在其投資組合中的持股部位，我們認為，每個常規指標不僅高估了特斯拉股價，而且是誇張地高估。」

特斯拉近期的絕佳表現引爆華爾街正反聲浪，其目標價介於 40 美元至 780 美元不等，740 美元的牛市和熊市價差是當前股價的 1 倍以上，道瓊成份股則約為 40％。

Brinkman 對特斯拉股票已維持將近 5 年的「賣出」評級，而特斯拉在 2015 年股價僅 40 美元， 這 5 年來飆漲 1500％。