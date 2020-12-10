【袁志峰專欄】成交趨淡靜，股市欠方向

今天推介 - 平安好醫生 (1833), 上日收市 $92.0

1) 股市前景

上証指數連跌 3 日，可能是中國 11 月份通脹率轉負影響了投資情緒，基於明年經濟增長加快以及商品價格大幅回升，預期通縮狀況不會持久。近日港股成交偏低，反映投資者踏入年結前轉趨謹慎，大盤暫時欠缺明顯方向。

今天推介是平安好醫生 (1833) — 互聯網醫療發展前景亮麗，作為行業領先企業，具長線投資價值。股價自 8 月初高位 135 元已下跌逾 30%，亦低於 9 月尾配股價 98.2 元。京東健康(6618) 上市後升幅驚人，阿里健康 (241) 昨日也創新高，估計平安好醫生 (1833) 有追落後空間，維持買入建議，目標價 105.0 元，止損價 88.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 210 點，早盤做好，漲幅曾擴大至 362 點，午後因 A 股受壓而回調，收報 26502 點，升 198 點或 0.8%，成交額按日增 1% 至 1366 億元。港股通南向資金淨買入 4 億元，12 月以來累積淨買入增至 234 億元。

藍籌股 31 升 21 跌。小米 (1810) 是表現最好成份股。其次是吉利汽車 (175)，恒隆地產(101) 及申洲國際 (2313) 皆漲逾 3%。友邦保險 (1299) 升逾 2%。藥明生物 (2269)、中海油(883) 及萬洲國際 (288) 皆跌逾 2%，是跌幅最大藍籌。

恒生科技指數升 0.2%，成份股 11 升 19 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及網易 (9999) 皆升逾 1%，京東 (9618) 跌逾 1%。易鑫集團 (2858) 及微盟 (2013) 分別漲逾 9% 及 7%，是表現最好成份股。其次是阿里健康 (241) 及小米 (1810) 皆漲逾 4%。明源雲 (909)、華虹半導體(1347) 及新東方在線 (1797) 分別跌逾 7%、6% 及 4%，是跌幅最大成份股。

板塊方面，煤炭股跑赢大市。中煤能源 (1898) 漲逾 3%。內銀、本地地產股表現與大市同步。新能源、石油、石化、教育、基建、電力、電訊設備、黄金及中資券商股下跌。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 分別跌逾 14% 及 9%。褔莱特玻璃 (6865)、金風科技(2208) 及龍源電力 (916) 跌 3%-4%。新東方教育 (667) 瀉逾 6%。中國鐵塔 (788) 跌逾 3%。紫金礦業 (2889) 及招金礦業 (1818) 跌逾 2%。

周三上証指數小幅高開，早盤横行窄幅震盪，午後單邊下跌，以接近全日最低位收市，收報 3371.96 點，跌 1.1%。深証成指跌 1.8%，科創 50 指數跌 2.4%。滬深兩市總成交增至約 7900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 900 億元。滬深股通北向資金淨買入 39 億元，12 月以來累積淨買入增至 290 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國國家統計局公佈最新經濟數據，11 月份 CPI 錄得自 2009 年以來首次下跌，按年下降 0.5%，低過預期；主要由於去年同期基數較高，在食品價格中，豬肉價格下跌 12.5%，較上個月跌幅擴大 9.7 個百分點。至於 PPI 按年下跌 1.5%，跌幅則少過預期。今年首 11 個月 PPI 按年下跌 2%。(蘋果日報)

人行公布，中國 11 月新增人民幣貸款 1.43 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，略低於預期 1.45 萬億元，前值 6898 億元。中國 11 月廣義貨幣 M2 貨幣供應按年升 10.7%，預期升 10.5%，前值升 10.5%。(信報)

4) 個股訊息

舜宇光學科技 (2382) 公布，11 月手機鏡頭出貨量 1.29 億件，按年跌 0.8%，按月計跌 19.2%。主因智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。手機攝像模組出貨量 4688 萬件，按年跌 21.3%，按月跌 18.5%，主因智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。(信報)

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