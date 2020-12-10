〈紐約匯市〉美股賣壓罩頂 助美元回升 強生赴布魯塞爾晚餐 英鎊震盪

美股周三 (9 日) 壟罩賣壓，紓緩美元最近的壓力，美元指數震盪走高，但走弱的大方向不變。

DXY 美元指數紐約尾盤上揚 0.1% 至 91.027，該指數上周五跌到 2018 年 4 月以來最低 (90.47)。美元對日圓、瑞士法郎都升至盤中高點。

Exchange Bank of Canada 外匯策略部門主管 Erik Bregar 說：「那斯達克下跌 2%，只要看到股市下跌，就提供買進美元的理由。」

澳幣、人民幣等風險貨幣兌美元保持漲勢，但都脫離盤中高點。澳幣和人民幣兌美元稍早站上兩年半最高價。在岸人民幣盤中一度觸及人民幣 6.5198 元兌 1 美元，澳幣在紐約尾盤上揚 0.4% 至 0.7436 美元。

歐元回軟，兌美元貶值 0.2% 至 1.2079。但歐元兌美元今年來累計仍升值近 8%，寫下 2017 年以來最大漲幅。

歐元升值可能拖累經濟復甦，這令投資人格外關注歐洲央行 (ECB) 在周四召開貨幣決策會議是否有相關的發言。ECB 預料將延長購債計畫。

Monex Europe 市場分析部門主管 Ranko Berich 說：「美元貶勢短期來看有些後繼無力，比方說，歐元 / 美元無法守住上周的高點。」

儘管如此，看貶美元依然是市場共識。專注交易模式和動能指標的摩根大通 (小摩) 分析師 David Adams 和 Sheena Shah 表示，美元後市依然看貶，但短期內跌勢到了緩解的時候，建議減少做空美元部位，等到英國脫歐、美國新一輪刺激談判及 1 月決定國會控制權的參議院決選出爐後，再重新入場。

美國疫情爆發至今染疫人數在周二突破 1500 萬，另一方面，美國食品藥物管理局 (FDA) 即將批准輝瑞 / BioNTech 疫苗上市，而英國展開接種作業。

美國刺激談判進展也是投資人關注的焦點，川普政府周二提出 9160 億美元刺激計畫。

美元最近幾周一路下滑，兌歐元尤其疲軟，反映歐洲經濟數據優於美國。本周出爐的數據顯示，看好疫苗將帶動經濟前景，德國 12 月投資人信心上揚。

英鎊兌美元震盪，尾盤升值 0.3% 至 1.3390。英國首相強生周三和歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 在布魯塞爾舉行晚宴，被視為挽救脫歐磋商的最後一步。

距離年底脫歐過渡期期限只剩三周時間，Monex 的 Berich 說：「英歐針對脫歐達成貿易協議，仍是最有可能出現的結果，但我們無法排除協商徹底破局的可能性。」

截至周四 (10 日) 台灣時間約 6:00 價格：