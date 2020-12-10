Cowen看好高通受惠5G動能 估華爾街尚未評價華為轉單利多

投行 Cowen 週三 (9 日) 發布報告上調高通目標價，看好高通將因 5G 設備成長以及華為禁令而受惠，車用晶片將成為長期成長契機，且華爾街尚未對華為禁令的 5G 設備轉單效應納入評價。

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 將高通 (QCOM-US) 股票目標價自 170 美元上調至 180 美元。高通今年迄今股價已漲逾 81%，根據 Cowen 上調的目標價，高通目前股價還有 15% 的上漲空間。

Ramsay 表示：「鑑於高通在 5G 數據機晶片以及廣泛手機晶片的領導地位，我們相信汽車業將為高通提供最佳長期成長機會。」

Ramsay 表示，高通旗下 5G 相關晶片產品目前已贏得汽車製造商關鍵客戶的青睞，合作規模有望上看 80 億美元，預估高通 2020 會計年度的車用晶片業務將貢獻營收 9.5 億美元。

此前，高通高層曾表示，高通目標車用晶片業務至 2024 年度將帶進 15 億美元營收。

手機市場方面，Ramsay 預估，經過大量晶片與零組件囤積後，華為手機的出貨量現階段可能會繼續以正常的速度銷售至明年下半年，隨後將迅速下降。

此外，Ramsay 表示，華為過往 5G 設備採購的客戶隨著禁令已轉移至其他相關同業，但他預估目前華爾街尚未對此潛在利多建立估值模型。

不過，Ramsay 也警告，由於蘋果 (AAPL-US) 正在捨棄英特爾 (INTC-US) 的處理器並自行開發晶片，若未來晶片開發順利，可能會損害高通的業務。

目前華為禁令已實施狀態下，相關廠商都需申請出貨許可，而高通也在 11 月時取得供貨華為許可，不過，Ramsay 說，目前高通尚未向華為出貨任何產品。