〈財報〉看好5G升級需求 高通財測勝預期 盤後大漲13%

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 上季財報和本季財測均優於市場預期，鑒於 5G 網路吸引消費者升級，在蘋果 iPhone 12 等新機帶動下，明年 5G 晶片有望熱賣超過 5 億顆，盤後大漲 13%。

高通是最大的智慧手機無線晶片供應商，該公司財測被視為智慧手機產業的關鍵指標。

高通預測，本季 (12 月為止，2021 年度第 1 季) 營收介於 78 億至 86 億美元，優於分析師平均預測的 71.5 億美元。不計部分項目的獲利介於每股 1.95 至 2.15 美元，也優於華爾街預期的 1.69 美元。

週三 (29 日) 高通股價上漲 2.81%，以每股 128.97 美元作收，盤後公布財報後股價大漲 13.05%，達每股 145.8 美元。

高通股價日線圖 (圖: Google)

2020 年度 Q4(9 月 27 日止) 財報關鍵數據

基於 GAAP

營收報 83 億美元，年增 73%

稅前淨利 (EBT) 報 33 億美元

淨利報 29.6 億美元，低於去年同期淨利 21.49 億美元

稀釋後 EPS 報每股 2.58 美元，大幅優於去年同期的 0.42 美元

基於 non-GAAP

營收報 65 億美元，年增 35 %，略高於 FactSet 預期的 59 億美元

稅前淨利 (EBT) 報 18.6 億美元，年增 78%

淨利報 16.7 億美元，年增 76%

稀釋後 EPS 報每股 1.45 美元，年增 86%，高於 FactSet 預期的 1.17 美元

營收以業務別拆分：

晶片與軟體業務 (QCT) 部門報 50 億美元，年增 38%

專利授權業務 (QTL) 部門報 15 億美元，年增 30%

MSM 晶片出貨量 1.62 億顆，年增 7%，符合此前公司財測

2020 全年 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 217 億美元，年增 12 %

稅前淨利 (EBT) 報 54.8 億美元，年增 28%

淨利報 48.2 億美元，年增 11%

稀釋後 EPS 報每股 4.19 美元，年增 18%

EBITDA 報 76 億美元，年減 16%

高通執行長 Steve Mollenkopf 表示：「從高通第四季的財報表現可以發現，高通在 5G 的布局取得良好的進展，多系列產品已逐步貢獻營收。」

高通財報聲明提到，受惠於手機、射頻前端 (RFFE)、車用電子與物聯網 (IoT) 需求的成長，QCT 部門在 2020 年度與第四季的營收表現強勁，其中手機終端市場第四季營收季增 22% 至 30 億美元，主要受益於美系手機 OEM 客戶的 5G 手機拉貨。

高通指出，第四季 5G 手機晶片產品出貨約 1.75 億至 2.25 億顆，然而，3G、4G 與 5G 手機晶片產品總出貨量則年減約 5%。



RFFE 市場營收季增 91%，反映 4G、5G 低頻段（Sub-6）與 5G 毫米波產品銷售助，IoT 方面主要受益於居家辦公趨勢，蜂窩 (cellular) 與非蜂窩網通設備產品的暢銷挹注營收成長，這些網通設備主要應用於一般消費者、電腦運算、工業、固定無線寬頻、音訊以及無線網絡。

此外，由於車用的車載資訊系統 (Telematics) 與駕駛座聯網電子系統 (Connectivity and digital Cockpit) 晶片需求提升，第四季車用市場營收為 1.88 億美元，回到第一季疫情前的成長態勢。

高通 Q4 將發放每股 0.65 美元的現金股利向股東返還 7.34 億美元，2020 年全年共計回饋 53.32 億美元，其中包含 24.5 億美元的庫藏股回購以及 28.8 億美元的股利發放。

2021 Q1 財測與展望：

營收介於 78 億美元至 86 億美元，估年增 60%，優於市場預期為 71.4 億美元

EPS(non-GAAP) 為 1.95 美元至 2.15 美元，優於市場預期的 1.69 美元

QCT 部門為 62 億美元至 68 億美元

QCT 稅前淨利率為 25% 至 27%

QTL 部門為 16 億美元至 18 億美元

QTL 稅前淨利率為 74% 至 78%

2021 財年起不提供 MSM 晶片數據與展望

展望未來，Mollenkopf 表示，作為全球最大射頻 (RF) 領導廠，2021 年高通將把握 5G 市場優勢，持續發展 RFFE、車用電子和 IoT 領域。

針對財測，高通財務長 Akash Palkhiwala 在電話會議中指出，受惠於年底旺季以及旗艦晶片授權挹注，第一季將延續 QTL 部門的成長，而 QCT 營收的成長則主要受到手機、RFFE、車用電子與 IoT 需求的推動。

此外，高通預估，2021 財年第一季 5G 手機晶片產品約 4.5 億至 5.5 億顆，3G、4G 與 5G 手機晶片產品總出貨量預估較去年同期出現高個位數成長。

第一季 non-GAAP 投資與營銷費用將較本季增加約 2%。

隨著 5G 應用持續增加，高通預估 2019 至 2022 年高通 QCT 產品可服務市場範圍 (SAM) 3 年複合成長率 (CAGR) 10%，其中手機終端市場將成長 10%，RFFE 與車用電子將成長 12%，IoT 產品成長 7%。