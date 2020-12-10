〈台股盤中〉晶圓雙雄拉回 傳產股撐盤 力守5日線

在美股收盤下跌影響下，台股今 (10) 日以低盤開出，早盤下挫逾百點，最低跌到 14239.6 點，證券分析師黃漢成指出，大盤今日在晶圓雙雄拉回整理下，資金移轉效應形成類股輪動格局。

台股今日早盤以 14295.15 點開出，最高 14308.38 點，最低 14239.6 點，預估全場成交值 3200 億元。

早盤 IC 設計股率先出頭，包括偉詮電、敦泰等營收表現佳的個股強勢表態，晶圓雙雄包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 承受賣壓則下跌，今日盤面由航運股萬海、陽明與長榮，紡織、鋼鐵等類股出頭表現，塑化、風電及被動元件等，也有抗跌表現。其中，傳出蘋果接單報佳音的力麗 (1444-TW) ，更是攻上漲停。

金融股在中場過後也成大盤撐盤要角，並擔當上漲要角。權值股方面，台積電、鴻海 (2317-TW) 今天早盤跌幅 2% 以內，大立光 (3008-TW) 股價則跌破 3400 元，最低價來到 3385 元，跌幅超過 2.31%。

黃漢成指出，今天台股電子股走跌，主要受美股科技股及費半下跌影響，進一步引導市場資金轉移，預估台股在測試短期均線支撐之下，仍然將維持高檔震盪格局。