QuantumScape鋰固態電池15分鐘可充飽8成電 兩天內股價大暴漲70%

鋰電池新創 QuantumScape (QS-US) 週二 (8 日) 發表旗下鋰電池測試結果，表示僅需充電 15 分鐘，便可達 8 成電池容量，為鋰電池技術寫下新里程碑，由於 QuantumScape 的背後投資者大有來頭，包含福斯集團與上汽集團，甚至微軟創辦人比爾蓋茲都有投資，市場看好 QuantumScape 推出的電池將獲大廠導入；截至週三收盤，QuantumScape 已飆漲 70%，11 月上市至今上漲約 210%。

QuantumScape 表示，其鋰電池供應給電動車使用，正常使用下可達 12 年壽命，且電池在高溫下也有一定安全性。

QuantumScape 電池中使用可撓式陶瓷隔離膜 (flexible ceramic separator) 技術，此隔離膜可讓 QuantumScape 電池承受汽車電子負載時依舊順利運作，且能承受零下負 30 度低溫。

QuantumScape 在今年 11 月透過特殊目的收購公司 (SPAC) 借殼上市，之前曾自福斯集團旗下的福斯汽車籌集 3.8 億美元，其他投資人還包含微軟創辦人比爾 · 蓋茨 (Bill Gates)、Khosla Ventures 與 KPCB 等知名投資機構。

QuantumScape 是由執行長 Jagdeep Singh ，在 2010 年與史丹佛大學科學家 Fritz Prinz 、 Tim Holme 共同創立，最早期時就已獲得福斯投資，另外還有馬牌輪胎、上汽集團，市場看好，在眾多大型車廠注資投資下，QuantumScape 的鋰電池將有機會獲得大車廠導入，尤其是福斯集團與上汽集團最引注目。

目前福斯的 Juergen Leohold 和 Frank Blome 在注資後，就擔任 QuantumScape 董事會成員，福斯也承諾，將投入更多資金與 QuantumScape 合資生產電池，今年 7 月，福斯就追加 2 億美元的投資額，協助 QuantumScape 建立新的量產產線，目標是 2025 年在汽車中使用 QuantumScape 的鋰電池。

此外，特斯拉前共同創辦人 JB Straubel 與前董事 Brad Buss ，也陸續加入 QuantumScape 的董事會。

Jagdeep Singh 認為，目前市場上的電池都不具競爭力，且充電速度緩慢，最好的電池得花上至少 1 個小時充電，電池密度也無法達成人們需要的里程數。

QuantumScape 為此提供一種鋰固態電池，大小約只有一疊卡片大小，使用較少的體積容納與目前市面上電池相同的能量。該電池主要有兩層，包括陰極與固態陶瓷隔離膜，但並未放置人造陽極。充電時鋰會離開陰極，通過陶瓷隔離膜，沉積在隔離膜和一個電子接觸面之間，在電池內部形成鋰金屬陽極。

QuantumScape 的電池，只要 15 分鐘就可以充滿 80% 電力，在續航 300 英里或是更長程的距離上，電池壽命最久可長達 12 年，且該電池在 800 次循環充電後，仍不會有顯著的衰退積輛，相當於 38 萬公里的行駛距離。

值得留意的是，QuantumScape 的電池，與現在頂級的商用鋰離子電池組密度的兩倍，是特斯拉現在 Model 3 導入的電池組的四倍，產品相當具有競爭力。

不過，目前並非只有 QuantumScape 極力研發製造更好的電池，QuantumScape 最終還是得與中國寧德時代 (CATL)、日本松下、LG 化學與三星等鋰電池製造商進行競爭，再者，特斯拉也將加入競爭行列，特斯拉已宣布開始自行生產電池，還有固態電池廠商 Solid Power 與 Toyota。