台灣大蟬聯CDP最高等級認證 蔡明忠：盼成永續發展領頭羊

台灣大 (3045-TW) 永續發展再創佳績，繼去年首度榮獲全球最大碳揭露組織 CDP 氣候變遷評比為最高等級「A」級企業後，今年再度蟬聯「A」級，在 11 項評分項目中，共計 5 項得到領袖等級分數 (A/A-)，台灣大不僅是國內電信業中唯一獲得 CDP 評比「A」級的企業，更連兩年登榜，持續推動永續發展的努力備受各界肯定。

董事長蔡明忠表示，地球正面臨氣候變遷的嚴峻考驗，如何維持環境永續發展，是企業的重要挑戰，台灣大長年致力於節能減碳，今年 5G 開台前，即已意識到 5G 的高耗能問題而積極推動法令修正，成功讓 5G 基站能共頻共網共建的三共新政策。在回應國際永續議題上，更全面回應 17 項聯合國永續發展目標（SDGs)、制定科學基礎目標倡議組織 SBTi（Science Based Target Initiative）減碳路徑，宣示 2030 年碳排放在範疇 1&2 較 2016 年減量 30%，是全台電信與服務業首家通過 SBTi 目標審核的企業，今年再度榮獲 CDP 認證「A」級企業，未來台灣大哥大將持續以全新的企業核心精神「Open Possible 能所不能」，在節能減碳和循環經濟議題上發揮創新能量，期許台灣大成為推動國際永續企業的領頭羊，樹立典範。

CDP 自 2018 年起評比機制導入氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 架構，台灣大正面回應此趨勢，同年底也導入 TCFD，定期進行氣候變遷風險及機會管理的盤點與揭露，並建構一套全面的氣候風險管理及溝通機制，由風險管理委員會追蹤氣候風險議題及成效，並定期呈報董事會，董事會即時監督並下達精準氣候決策，全力對抗氣候變遷。

CDP 評比從「A」到「D-」，今年參與評鑑的全球企業約 9,600 家，最終包含台灣大在內，台灣僅九家企業列入「A」級評比。台灣大在十一項評分項目中，有五項獲得領袖等級分數，包括氣候治理 (Governance)、範疇 1&2 排放 (Scope 1&2 emissions)、範疇 3 排放 (Scope 3 emissions)、減排倡議行動 (Emissions reduction Initiatives) 及風險管理流程 (Risk management processes) 等，其中，更在氣候治理 (Governance)、範疇 1&2 排放 (Scope 1&2 emissions)、範疇 3 排放 (Scope3 emissions)、減排倡議行動 (Emissions reduction Initiatives) 等四項，獲得最高「A」級，在氣候變遷風險管理與溫室氣體排放管理上深獲肯定。

台灣大 2019 年節能減碳成果卓越，用電較 2016 年 (基準年) 減 7.31%，全年節電近 3398 萬度，且 SBT（Science Based Target）減碳路徑均超標達成，包含範疇 1&2 較 2016 年 (基準年) 減量 6.44%，絕對減碳 16,260 公噸；範疇 3 較 2018 年 (基準年) 減量 3.82%，絕對減碳 15,869 公噸。此外，透過再生能源自建自用、綠能採購、再生能源憑證取得等三大綠能策略，齊心實踐愛台灣、愛人類、愛地球的「超 5G」Green 精神。

同時，台灣大亦規劃自建 2MW 太陽能電廠，預估 2022 年產出綠電，年發電量約 200 萬度；今年綠電總採購年發電量 8.5MW(約 910 萬度)，轉供長達 20 年，其中台灣大與台汽電日前共同合作，完成國內再生能源售電業中最大的太陽光電轉供案，在國內綠電交易市場建立里程碑。

此外，台灣大自 2017 年起，連四年推動「種福電」計畫，估計在未來 20 年，四個機構總計可產生 842 萬度綠電，為地球帶來乾淨能源，落實推動「台灣大綠能、永續大未來」願景。