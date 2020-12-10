〈台積談綠色製造〉2030年底前25%廠房採用綠電 何麗梅：是很大的挑戰

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 資深副總何麗梅今 (10) 日表示，由於國內綠電供給量不足，台積電要達到 2030 年底，全公司廠房用電量 25% 使用再生能源的目標，是很大的挑戰，盼透過投資國內綠電，帶動更多人投入、形成正向循環。

何麗梅也透露，大客戶對 ESG 的考量越來越多，台積電加入 RE 100 是很大的宣示，很難、但一定要做。

何麗梅今日出席「2020 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，她指出，台積電目標是在 2030 年底前，達成全公司生產廠房 25% 用電量為再生能源，非生產廠房則全數採用再生能源。

何麗梅表示，25% 聽起來不是很高，但對台積電來說是很大的挑戰，主要原因在於國內再生能源供給量不足，也因此，台積電盼透過與政府合作，帶動更多人在台灣投入綠電，形成正向循環，台積電也會向國內採購更多綠電。

何麗梅也說，政府在綠電相關政策上要更開放些，透過法規修正，讓投資綠能障礙變少、誘因變大；對於台積電是否會自己蓋電廠，她回應，這不是台積電的專長，因此沒有這個計畫。

台積電去年海外據點全部使用再生能源，達全公司用電量 6.7%，今年目標是全公司用電量 7% 使用再生能源。

何麗梅說，目前公司採用再生能源的用電量占比僅個位數，距離 2030 年的目標還差很多，最終目標是 2050 年底前，全公司 100% 用電量使用再生能源，雖然目標看來相當遠大，但做出這個承諾，在這塊土地上帶動的號召力也會很大。

身為蘋果主要晶圓代工廠，台積電已加入蘋果的「供應鏈潔淨能源計畫」，產品製程必須 100％採用再生能源，台積電也因此應大客戶要求，加速能源轉型腳步。何麗梅也透露，大客戶對 ESG 的考量越來越多，會先問起 ESG，台積電加入 RE 100 是很大的宣示，很難、但一定要做。