與台積電較勁？三星擴大在奧斯汀晶圓廠附近購地 並申請開發

據美國德州奧斯汀媒體 Built In 報導，三星奧斯汀半導體 (Samsung Austin Semiconductor LLC) 近期擴大當地廠房購買，並計畫進行開發，奧斯汀市議會本週將研究是否批准。

報導指出，三星 10 月下旬向德州 Travis 郡申請購買現址主要廠區旁的 258 英畝土地，儘管沒有立即擴大廠區規模的計畫，但已在申請重新開發，市議會將在 10 日進行審議。

韓媒引述三星高層官員的說法，證實三星已經買下原廠房附近土地，並請求變更用途，但尚未決定如何使用。

南韓三星集團於 1996 年在奧斯汀成立辦事處，之後對廠區進行了兩次擴建，以適應不斷發展的業務，三星聲稱在當地工廠已投資逾 170 億美元。

三星奧斯汀的代工廠，主要為客戶代工 14 奈米、28 奈米及 32 奈米的晶片。目前工廠並未利用 EUV 光刻設備，來生產 7 奈米以下晶片，但一直傳有相關的計畫研議。

三星此次擴廠申請，很可能針對台積電在美國的業務拓展。今年 5 月，台積電宣布投資 120 億美元，在亞歷桑那州興建新的 5 奈米工廠。

根據市場研究公司 TrendForce 數據，2020 年第四季三星電子的代工銷售額，預計將達到 37.15 億美元，比 2019 年同期成長 25%。