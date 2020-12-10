台灣今年首見人口負成長 前11月出生比死亡少1.02萬人

內政部今 (10) 日公布最新人口統計，11 月出生人數為 1.46 萬人，與去年同期差不多，不過，受新冠肺炎影響，婚育狀況不理想，累計前 11 月出生僅 14.77 萬人，年減 8.17%，且較死亡人數少了 1.02 萬人，今年台灣人口將首度出現「死亡交叉」，總人口的自然增加篤定為負數。

根據內政部統計，11 月出生人數為 14656 人，死亡人數 14141 人，出生較死亡多出 515 人，也是繼 6 月、10 月後，第三個出生大於死亡的月份。根據往年經驗，年底為新生兒出生潮，12 月出生人數可望再度高於死亡人數，但增幅有限。

今年受疫情影響，結婚數大幅下跌，加上邊境管制，外籍配偶、移民無法彌補國人自然增加的不足，累計前 11 月出生人數為 14 萬 7702 人，死亡人數為 15 萬 7948 人，自然增加數為 -10246 人，今年新生兒人數恐跌破 17 萬人，幾乎篤定出現人口負成長。

國發會日前發布報告指出，近年台灣出生人口數快速下滑，加上新冠肺炎疫情影響，國人婚育狀況不理想，今年人口提前步入負成長，並將於 2025 年進入超高齡社會，且人口年齡中位數也持續走揚，推估 2034 年全國人口約有一半為 50 歲以上的中高齡族群。