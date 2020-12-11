數位身分證元月竹市試辦 蘇揆：駭客攻不破才會全面換發

內政部規劃明年 7 月全面換發數位身分證 (New eID)，明年 1 月在新竹市率先試辦，並以民眾自願申請為主。行政院長蘇貞昌今 (11) 日表示，試辦期間會設立獎金，鼓勵駭客、專家嘗試進攻系統，確認安全無虞後才會全國換發，不會強硬趕在明年 7 月上路。

內政部原先計畫明年 1 月試辦數位身分證，在澎湖縣、新北市、新竹市三個縣市率先登場，爾後又決議將試辦範圍縮小至新竹市，且以民眾自願申請為主，不過，外界對隱私、資安問題仍有疑慮。

蘇揆今天前往立法院進行施政總質詢，針對多名立委的質疑，蘇貞昌回應，目前全世界有 100 多個國家都使用數位身分證，台灣作為科技大國，也應該跟上數位化，但資安方面不敢大意。

蘇貞昌指出，數位身分證會先在明年初試辦，並設立賞金，鼓勵駭客進攻，如果成功攻破就會給予獎金，並強調在資訊安全無虞之前，政府不會貿然推動全國換發，不會一定要趕在明年 7 月上路。

至於外界質疑卡片生產是否與中國有關聯，內政部長徐國勇表示，保證絕對不是中國生產，契約上訂定得很清楚，不能使用中國產品及機器，晶片就是由台積電 (2330-TW) 代工生產，之後會與行政院政務委員唐鳳，就資安疑慮等問題向外界說明。