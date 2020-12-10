DIW：若疫情獲得控制 德國經濟有望在2021年恢復至疫情前水平

新冠肺炎疫情持續延燒，對全球經濟帶來衝擊。不過，德國經濟研究機構 DIW 在週四 (10 日) 表示，如果德國能在冬季保持對疫情的控制，並在明年年初逐步取消防疫限制措施，則德國經濟有望在 2021 年底恢復到疫情前的水平。

DIW 表示，在兩次為遏止疫情的限制措施下，德國經濟成長受到衝擊，預期 2020 年德國經濟將萎縮 5.1%。不過，若疫情獲得控制，德國經濟有望在明年增長 5.3%。

DIW 在一份聲明中表示：「如果對疫情的控制不成功，且限制措施持續到明年春季，那麼到 2021 年德國經濟可能會比更為樂觀的情況下跌 1.5 個百分點。」

根據官方先前公布的數據顯示，德國第三季 GDP 終值年增 8.5%，創歷史新高，高於初值的成長 8.2%，並好於市場預期的成長 8.2%。

德國第三季經價格調整後的家庭消費支出較上一季增長 10.8%，好於前值的下跌 11.1%，結束了連續兩季的跌幅。與去年同期相比，則跌幅收窄至 3.7%，好於前值的下跌 13%，不過已連續三季下跌。

德國第三季出口額則是較上一季成長 18.1%，遠高於前值的下跌 20.5%，結束連續三季的下跌。與去年同期相比，降幅收窄至 9.1%，好於前值的下跌 22.4%，但已連續三季下跌。進口額則是季增 9.1%，高於前值的下跌 15.9%，年減 9.8%，高於前值的下跌 17.2%，但已連續三季下跌。

不過，在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。德國當局也表示，預計今年的 GDP 將下跌 5.5%，隨後在明年恢復成長 4.4%。