長聖下月初轉上櫃 擁四大動能明年全年有望損平

長聖 (6712-TE) 預計明年 1 月初轉上櫃，今 (10) 日舉行業績發表會，董事長劉銖淇表示，公司聚焦在免疫細胞及幹細胞兩大技術平台，且特管辦法推出後，已通過 4 個治療項目、8 家合作醫院、核准案件共 17 件及共 138 位患者均為台灣之最，有助明年全年營運損平。

長聖成立於 2016 年 12 月，經由中央研究院、交通大學和中國醫藥大學專屬授權，有多項細胞療法技術，並具備三間細胞製備廠，也是今年首家以細胞療法為主要業務上櫃公司。

劉銖淇指出，自特管辦法啟動後，成為公司營運主要動能，其中，共 5 個產品申請特管辦法，目前已通過 4 項，最後一項也預計明年底有望取得審查，除通過項目為台灣生技廠最多外，公司也與 8 家醫院合作、拿下 17 件核准案件，收案數達 138 位，四大營運動能有望帶動明年全年營運損平。

長聖透過旗下技術平台開發出臍帶間質幹細胞 UMSC01，目前共有三大適應症，分別為急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風與新冠肺炎。其中，急性心肌梗塞一期臨床試驗已收完 8 名患者、新冠肺炎則主要治療重症患者，並獲得美國 FDA 許可，可啟動臨床一 / 二期試驗。

劉銖淇指出，UMSC01 已接觸多家國際藥廠洽談授權，目前已與北美藥廠業者談論到細節，進入尾聲，有望明年第 1 季敲定，初步會成立合資公司，並由合作夥伴負責美國臨床試驗、長聖負責台灣臨床試驗。