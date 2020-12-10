明年股東會每日限額 由百家降至90家

金管會今 (10) 日宣布，明 (2021) 年起，配合「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」規劃，上市櫃及興櫃公司每日召開股東會家數限額，將由 100 家降至 90 家。

金管會表示，2010 年起開放上市櫃及興櫃公司線上預選股東常會召開日期，期間每日可召開股東會家數經過數次調整，2015 年起每日召開股東會限額降至 100 家，配合「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」規劃，2021 年每日限額，將再進一步由 100 家調整至 90 家。

不過，自願採行電子投票的興櫃公司，或最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數比率曾達 50% 以上、且章程載明採用董事監察人候選人提名制的上市櫃公司，可不受每日登記 90 家限制。

金管會統計，近一年度電子投票比率曾達 50% 以上、符合資格的上市櫃公司約有 574 家，因此這 574 家可不受限額限制。

金管會表示，因應每日限額降至 90 家，證交所及櫃買中心今年 11 月及 12 月，會舉辦 2 次模擬測試，並於 110 年 1 月 5 日開放正式登記，金管會提醒各上市櫃公司及興櫃公司，應事前妥善規劃辦理登記，俾利完成股東常會的召開。