昱厚噴鼻劑型新冠肺炎疫苗 明年上半年啟動人體臨床

昱厚生技 (6709-TW) 今 (10) 日表示，針對新冠病毒開發出兩種產品，分別為噴鼻劑型新冠肺炎疫苗與噴鼻劑型新冠肺炎免疫治療藥，其中疫苗經動物試驗數據顯示，具備阻斷感染源潛力，規劃明年上半年進入人體臨床試驗。

昱厚聚焦在兩大方向，透過 LTh(αK) 黏膜免疫調節 (黏膜免疫佐劑) 技術平台，延伸開發出新藥，以及研究噴鼻劑型相關藥物。

昱厚開發的新一代 LTh(αK) 免疫調節平台，可透過鼻腔投藥，誘導黏膜免疫，從鼻腔開始產生抗體，將病毒阻隔，如同隱形口罩，防止病毒在黏膜增生；鼻噴劑型則可提升病人對藥物的接受性。

昱厚表示，高達 9 成以上的病原體是通過黏膜感染，如呼吸道、口腔、生殖道等，新冠病毒也是從呼吸道黏膜感染，雖然傳統針劑型疫苗，可在人體循環系統中，誘導 IgG 抗體等體液免疫反應來抵抗病原，但黏膜組織須仰賴其他免疫細胞及抗體 IgA，來產生黏膜免疫。

昱厚指出，旗下新冠產品採 LTh(αK) 搭配病毒抗原，經由鼻腔黏膜途徑，不僅促進呼吸道生成抗原專一性的 IgA 抗體，阻斷、中和感染源潛力，也能防止新冠病毒感染呼吸道上皮細胞，規劃明年上半年進入人體臨床試驗。