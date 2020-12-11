大宗商品行情絕地反攻 投銀預言2021年還有得漲

全球經濟脫離大蕭條以來最嚴峻的衰退、COVID-19 疫苗即將推出，帶動全球大宗商品行情反攻，布蘭特原油突破 50 美元整數關卡，被視為全球經濟風向球的銅價正在大漲，農作物價格也回升。

彭博大宗商品現貨指數周四 (10 日) 上漲 0.3%，是 2014 年以來最高價，反映疫苗利多令華爾街願意再次擁抱風險。

商品行情有可能繼續走多，高盛不久前預測，最近漲勢只是「更長久結構性多頭走勢的開始」，美國銀行也認為，隨著全球經濟逐漸脫離嚴峻時期，2021 年幾乎所有原物料都會「溫和上漲」。

彭博大宗商品現貨指數走勢。來源: Bloomberg

銅價最近漲至逾七年新高，從 3 月低點大漲 70%，除了中國經濟好轉，美元疲軟提供支撐，世界各地也鼓勵採用低碳能源，有助帶動電子和替代能源設備對銅的需求。中國經濟回溫，也拉抬鋁、鋅等工業金屬行情。

最近南美洲和歐洲等地乾旱，帶動黃豆、玉米等農作物大漲，據說中國正在向美國大舉採購農產品。小麥價格也上漲，一部分是因為俄羅斯為了減緩糧食通膨，可能開徵出口稅。

黃金則是少數下跌的原物料，反映疫苗若成功推出，不利這種避險資產，總統當選人拜登展開政權交接事宜，也略為降低黃金的魅力。儘管如此，黃金今年來仍然可能交出 10 年來最可觀的年漲幅。

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