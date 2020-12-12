〈能源盤後〉週五小跌 但疫苗熱情高漲 本週收升

週五 (11 日) 交易，原油期貨價格收低，但本週收高，係因受到新冠疫苗進展的提振，投資者相信這將有助經濟復甦。

分析師表示，亞洲及其他地區需求回升的跡像也有助於支撐價格。

《 Sevens Report Research》最新分析報告指出，整體而言，石油市場的基本背景是混合了「疫情惡化趨勢與疫苗樂觀進展」，同時因大眾對刺激方案持續抱有信心，掩蓋了經濟成長數據顛簸的現實。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 21 美分或近 0.5 %，收每桶 46.57 美元，本週上升 0.7%。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 28 美分或 0.6%，收每桶 49.97 美元，本週上升 1.5%。

前一日 Brent 原油期貨甫突破 50 美元關卡，收在 9 個月首見的高點。週五 WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨均創 3 月 4 日以來最高收盤價。

加拿大皇家銀行資本市場大宗商品分析師 Michael Tra 報告指出，本週稍早的市場走勢是對美國原油庫存創 4 月以來單週最大增加程度做出反應，這也是有史以來第二大單週上升程度，令人印象深刻。

「若說市場擺脫了看跌數據，這可能太輕描淡寫了，全球實物市場支撐金融市場情緒快速轉變成『怕趕不上車』的情緒，因實物市場以比共識更快的速度吸收石油。」

11 月時新冠疫苗進展的消息讓石油在當月打下大漲基礎，疫苗消息也壓制了歐美病例激增可能挫傷需求的擔憂。

目前由輝瑞 (PFE-US) 和德國 BioNTech (BNTX-US) 合作開發的疫苗本週稍早已在英國推出，美國 FDA 也正努力朝緊急授權使用的方向發展，因顧問團表決認為使用該藥的利大於弊。

Tran 表示，實物市場依舊很有活力，亞洲煉油廠紮實運作，且全球流動性儲藏量快速下降，係因歐洲流動性指標在封鎖政策放寬後快速做出回應。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示，「隨著價格持續找到支撐力，美國生產利益可能開始上升，因為近幾個月鑽井機數量已經開始有轉變，二疊紀盆地的開採活動已經明顯增加，但 WTI 原油期貨價格持續走高，應該可以讓其他頁岩油盆地潛在獲利。」

貝克休斯（Baker Hughes）週五報導，本週美國活躍的原油鑽井機數量增加 12 個，達 258 個，過去 2 週也持續上升。

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