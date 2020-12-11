疫情影響美國收支 2021財年前2個月赤字擴大25%

美國財政部週四 (10 日) 公布 11 月最新預算赤字為 1450 億美元，總計 10 月和 11 月美國預算赤字較去年同期擴大 25% 至 4290 億美元，赤字規模創下財政年度前 2 個月新高紀錄。

美國財政部表示，美國 11 月 1450 億美元的預算赤字儘管低於去年同期的 2090 億美元，然而下降的主要原因是聯邦福利金支出時程出現調整。若未進行調整，美國 11 月的收入將比去年同期下降 6%，而支出將增加 11%，則 11 月的赤字為 2070 億美元。

美國財政部表示，11 月 收入總額為 2200 億美元，較去年同期下降 3%，支出總額為 3650 億美元，較去年同期下降 16%。

這意味著 2021 年財政年度的前兩個月，即 10 月與 11 月的赤字為 4290 億美元，較上一財政年度同期的 3430 億美元增加 25%。

財政部官員進一步表示，醫療補助支出增加 16%、農業補助也增加近 4 成，此外，失業救濟支出達到 451 億美元，較去年同期增加 11 倍，導致 2021 財年前兩個月支出大增 9%，達到 8870 億美元，年初至今的收入下降 3％，至 4570 億美元。

財政部官員說，今年的疫情導致企業關閉和數百萬裁員，迫使政府推動大規模紓困並面臨稅收減少，但儘管稅收下降，表現仍優於原先所料，政府的支出目前也符合預期。根據美國國會預算辦公室 (CBO) 預估， 2021 財年的赤字將減少至 1.69 兆美元。

美國財政部報告顯示，由於新冠肺炎衝擊，政府推行大規模紓困案，截至 9 月底的 2020 財年全年赤字達到創紀錄的 3.1 兆美元，是 1945 年來最大赤字規模，使 2020 財年赤字為 2019 財年的 3 倍多。

此前聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 呼籲國會，目前不是考慮將赤字恢復至以往水平的時候，應盡力推動紓困案以支持經濟復甦，不過未來經濟穩定後勢必將有一段時間必須減少支出與增加收入。

財政部消息公布後，週四美國 10 年期美國國債殖利率未出現大幅變動，儘管赤字擴大，長債殖利率仍保持在 1% 以下，部分原因在於聯準會先前已向市場喊話，計劃在 2023 年底前都將利率政策維持在接近零。