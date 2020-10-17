 1

史上最高！美國2020財年預算赤字飆3.13兆美元

鉅亨網編譯羅昀玫
史上最高！美國2020財年預算赤字飆3.13兆美元 (圖片：AFP)
史上最高！美國2020財年預算赤字飆3.13兆美元 (圖片：AFP)
Tag
財政部美國預算赤字赤字新冠病毒新冠疫情新冠肺炎新冠紓困成本支出聯邦梅努欽財政刺激法案債務金融危機GDP

美國財政部週五 (16 日) 公布，受到新冠疫情擴大支出，截至 9 月 30 日的財政年度預算赤字飆 3.13 兆美元，創上新高紀錄。

美國財政部週五 (16 日) 公布，截至 9 月 30 日的財政年度預算赤字增加 218%，終值達 3.13 兆美元，為去年赤字 (9840 億美元) 的三倍多，是金融危機時期 (2009 年) 的兩倍 (1.4 兆美元)。

2020 財年財政赤字佔美國 GDP 的 15.2%，創 1945 年以來最高佔比。

為了對抗新冠病毒，今年美國財政預算飆高創紀錄，最大一筆支出是因疫情推出的「冠狀病毒援助、救濟和經濟安全 (CARES)」法案，紓困規模達 2.2 兆美元

根據美國財政部數據，今年聯邦收入為 3.42 兆美元，年減 1.2%、聯邦支出為 6.55 兆美元，年增 47.3%，截至本財年末，美國政府債務總額約為 27 兆美元

美國財政部長梅努欽週五表示，川普政府將「繼續致力於為美國工人、家庭、企業提供保障，並保證美國經濟快速復甦」。

目前新刺激法案進展甚微，眾議院長佩洛西暗示明年一月之前才會達成新刺激法案。財政部長梅努欽承認刺激措施不太可能在 11 月 3 日美國大選之前推出。美國總統川普持續呼籲，希望刺激規模大過 1.8 兆美元

相關新聞