蘋果第三季再奪全球TWS藍牙耳機出貨冠軍 唯較上季大減6%

根據《韓聯社》週五 (11 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 的真無線藍牙耳機 (TWS) 在今年第三季再度奪下全球市占冠軍。三星電子 (005930-KR) 排名第三，市占大幅下滑，落在第二名的小米之後。

從事市場追蹤的 Counterpoint Research 在週五 (11 日) 公布調查數據，2020 年第三季，蘋果在全球拿下 29% 的真無線藍牙耳機出貨市占、季減 6%。而在去年同期，蘋果市占高達 47%。

同期間小米拿下 13% 市占、季增 3%，縮小與蘋果之間的差距。而在第三季的銷售排行前 10 名當中，小米產品占了 4 款。

而第三名的三星電子只在第三季拿下 5% 的全球市占、季減 1%。

Counterpoint Research 表示，在肺炎疫情影響下，許多高階耳機品牌的客戶調降預算，轉為購買中階產品。

第三季期間，價格落在 100 美元以下的無線耳機，在全球真無線藍牙耳機出貨市占率 56%、季增 8%，這是該價格帶產品的市占率首度過半。

Counterpoint Research 預估，2020 年的無線耳機市場將成長到 2.2 億組，是去年 1.3 億組的將近 2 倍之多。

Counterpoint Research 認為，拜年底的促銷活動之賜，在中國、印度、南美市場所出現的成長，有助衝高整體無線耳機銷量。