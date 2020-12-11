〈焦點股〉前11月獲利創高 金控族群歡呼逆勢走高

台股今 (11) 日開高走低，人氣權值股普遍翻黑，但金融族群表現強勢，15 家金控 11 月獲利已全數出爐，僅新光金出現單月稅後虧損，15 家前 11 月大賺 3543 億元，不但超越去年全年，更改寫獲利歷史新高，金控股今天逆勢走揚，富邦金一度大漲逾 4%，元大金、兆豐金等也都有 1% 以上的漲幅。

金控股不畏台股賣壓出籠，表現相對抗跌，富邦金今天早盤開高，一度大漲逾 4%，來到 47.7 元，儘管午盤漲勢收斂，但仍有逾 2% 的漲幅；元大金、永豐金、兆豐金同步漲逾 1%，國泰金、台新金等均獲得買盤支撐。

日前有立委質詢金管會主委黃天牧，是否要求金融業比照英國取消配息，藉此強化銀行韌性，金管會回應，研究後再做綜合考量，但卻引發許多股民怨聲載道，擔憂配息限縮，金融股因此承壓，連日遭到調節，黃天牧昨天緊急澄清，並未提及要取消金融業配息，因而帶動金融族群股價回穩。

15 家金控昨天全數公布 11 月獲利，前 11 個月合計獲利再度刷新紀錄，不過，僅有富邦金、國泰金、元大金、台新金、國票金、日盛金等 6 家金控呈正成長，其中，台新金小幅成長 0.1%，其餘都是雙位數跳升。

富邦金寫下五大驚奇，前 11 月稅前盈餘 921.48 億元、稅後純益 803.76 億元，年成長 37%，堪稱金控進步王，累計每股稅前盈餘為 8.72 元、每股稅後純益 (EPS) 7.57 元，累計稅前盈餘、稅後純益及每股純益均創歷史新高，此外，富邦金合併淨值、富邦人壽淨值也都破紀錄。

國泰金自結 11 月稅後純益 41.6 億元，累計稅後純益 722.3 億元，表現也不遑多讓，同創五大奇蹟，不僅累計獲利創金控成立以來新高，國壽實現資本利得、獲利、淨值都創新猷，連帶推升金控淨值也寫歷史紀錄。

此外，元大金在 10 月底已賺贏去年全年，11 月元大證券續創單月新高，依舊表現亮眼，金控單月稅後純益 20.66 億元，月增六成，累計前 11 月稅後純益 228.51 億元，年增 14%，EPS 1.88 元。兆豐金自結 11 月稅後純益為 23.77 億元，較 10 月的 16.86 億元明顯增溫，主要受惠於財務操作貢獻，包含證券與票券子公司。