白宮施壓限期批准輝瑞疫苗 否則要FDA局長下台

美國食品藥物管理局 (FDA) 正在加緊腳步審核輝瑞 / BioNTech 疫苗的使用許可，知情人士透露，白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 要求 FDA 在當地周五 (11 日) 結束前通過審查，否則 FDA 局長 Stephen Hahn 可以準備自行遞出辭呈。

華盛頓郵報報導，梅多斯的警告促使 FDA 把批准時間表從周六一早提前到周五晚間。紐約時報、Axios、路透也都報導了梅多斯以疫苗要脅 Hahn 辭職的消息。

面對媒體求證，Hahn 否認和梅多斯有過這場通話，他表示 FDA 正積極和輝瑞 / BioNTech 合作緊急授權使用 (EUA) 的審核作業，並重申當天稍早的聲明內容，FDA 矢言盡快審核通過。

FDA 發布聲明不久後，現任總統川普在推特上要求 FDA 趕快通過審查，別再玩文字遊戲，趕快拯救人命。

取自川普推特

FDA 外部顧問小組周五以 17 比 4 的壓倒性票數，支持授權輝瑞疫苗緊急使用，替此疫苗在美國大規模接種鋪路。

取得 EUA 不等於完整的使用許可，輝瑞目前已提交兩個月的後續追蹤安全資料，但要獲得 FDA 批准完整使用，通常需要六個月的資料。