Vivos IPO首日漲近50% 盤中飆漲140%

醫療技術公司 Vivos Therapeutics (VVOS-US) 週五上市首日盤中股價翻漲一倍。

Vivos 以 6.80 美元開盤，盤中大漲 140% 至高點 14.41 美元，最終收在 8.99 美元，漲幅近 50%。

Vivos 執行長 R. Kirk Huntsman 表示，「這股價在市場上的表現讓我們非常興奮，期待未來會有更多像這樣的日子。」

Vivos 週四以每股 6 美元的價格售出 350 萬股，籌資 2100 萬美元，已經高於 Vivos 預期範圍。Vivos 原計畫以 5 至 7 美元區間售出 3333334 股。Roth Capital Partners 是該交易的主要承銷商。

Vivos 成立於 2016 年，開發治療睡眠呼吸中止症候群的產品，例如：阻塞性睡眠呼吸暫停 (OSA)，全球 OSA 患者約有 10 億人。該公司發言人表示，美國 FDA 已經批准 Vivos 的 mRNA 產品可用於治療 OSA，在晚上置入口中，在睡眠時期使下顎往前，暫時維持氣道通暢。

Huntsman 表示，這種口腔矯治器可以讓身體重塑呼吸道，患者需由牙醫師取得該產品，並配戴 12 至 24 個月。過去 10 年中，Vivos 已經治療了超過 1.5 萬名病患，這些產品可成為呼吸暫停的永久解決方案。

然而，Vivos 還沒有獲利。該公司招股說明書提到，截至 9 月 30 日止的 9 個月中虧損 580 萬美元，但較去年同期虧損的 810 萬美元縮小。截至 9 月 30 日止的 9 個月中，營收也自去年同期的 830 萬美元上升至 980 萬美元。Vivos 聘有約 100 名員工。

Huntsman 計畫利用 IPO 收益來提高 Vivos 的銷售，並在美國和加拿大行銷，「我們明年此時的人力將擴大至 130 人至 150 人。」