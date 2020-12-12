提早卡位台股配息型基金 可領股息+年度資本利得紅包

今 (2020) 年掀起台股基金配息話題的元大台灣高股息優質龍頭基金，已完成第三次除息，預計 12/14 發放股息，每單位配發 0.0337 元與前兩次相同。此外，明年 1 月份除了股息配發，還可期待資本利得的年度「紅包」。

元大台灣高股息優質龍頭基金是元大投信針對退休理財需求所量身打造的基金產品，主打側重布局於配發高股利、優質龍頭企業，掌握台股重量級龍頭企業的成長動能以及股息。

同時，該基金每月及年度的規劃，是將企業配息及股價資本利得，按期分發給投資人，具備停利概念，讓台灣投資人能參與台股成長機會來累積資產。該基金並提供配息 / 不配息級別，提供多元投資選擇，年輕小資族或屆退銀髮族都能依自身需求進行理財計畫。

儘管疫情尚未消滅，但疫苗研發成功在望，摩根士丹利在 2021 年景氣展望報告中，看好全球景氣 V 型復甦；而資金面來看，美國 FED 仍維持寬鬆貨幣政策，新台幣強升煞不住車，顯示外資動能還在，台灣半導體、電子供應鏈價值在後疫情時代更受肯定，預期 2021 年台股仍是台灣投資人投資組合重中之重。

元大投信建議，台灣加權指數來到高檔，預期接下來大盤或將進入盤整，而個股表現空間變大，如果還是擔心高檔震盪，建議可透過定期定額分散投資時間點，歲末年終，適合開始進行新年度理財規劃，明年台股展望佳，企業配息水準可望回升，可趁回檔提早卡位累積資產及累積台股企業配息。尤其該基金特別設有「收益平準金機制」，後續進場的投資人不會影響基金每單位配發收益，適合「買得早、抱得久」的投資策略。

另外，希望有現金流者，可觀察基金的配息記錄及配息機制設計，比如：是否能在不動用本金下，達成預期配息目標；或是否能排除因大量投資人進場買進，而稀釋配息的情形。

截至 12/11，元大台灣高股息優質龍頭基金不配息級別淨值來到 12.37 元、配息級別淨值來到 12.26 元。