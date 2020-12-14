疫情帶動國旅商機 逾5成國人平均花5到8千元在國旅

新冠肺炎疫情讓海外旅遊暫時喊卡，根據萬事達卡調查，儘管少了海外旅遊，但有 3 成台灣受訪民眾表示，沒出國反而花更多，且和疫情前相比，國人對於國內 2 到 3 天旅遊行程的意願大增，超過 5 成受訪者表示，個人願意花新台幣 5000 元至 8000 元在國旅上。

疫情讓國旅需求大爆發，預估今年國旅人次可望達 2.1 億人次，是近 10 年來的新高；而根據萬事達卡新常態消費大調查顯示，3 成國人表示，今年不但沒有省下出國花費，反而花得比去年更多，多花的錢都花在了實體及網路購物、國旅和餐飲上。

根據交通部觀光局統計，去年台人國旅每旅次的平均旅遊天數為 1.5 天，平均花費為 2320 元，但根據萬事達卡調查，疫情爆發後國人對於國內 2 至 3 天旅遊行程意願大增，超過 5 成的台灣民眾表示個人願意花新台幣 5000 元至 8000 元進行國旅。

看準國旅與內需消費商機，萬事達卡明 (2021) 年尊榮禮遇，瞄準加碼提升國內住宿、美食、旅遊、以及消費等優惠，其中住宿部分，攜手具地方特色的民宿與設計旅店，其中免裝備豪華露營（glamping）頂級住宿禮遇，持卡人免搭帳即可入住野奢酒店，坐擁滿天星空