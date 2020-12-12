疫情發展關鍵時刻！美國FDA批准輝瑞疫苗緊急使用 下周配送首批290萬劑

美國食品藥物管理局 (FDA) 在當地周五 (11 日) 深夜批准輝瑞 / BioNTech 新冠肺炎疫苗的緊急使用授權 (EUA)，首批 290 萬劑疫苗下周開始運送，醫護人員和長照機構年長者將優先施打。

新冠肺炎在美國奪走超過 29 萬人性命，如今 FDA 批准全美首款疫苗、預計數日後展開接種，將是疫情爆發至今的里程碑。美國將成為繼英國、巴林、加拿大、墨西哥等國之後，最新一個批准輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 疫苗的國家。

美國總統川普透過推特影片說：「首批疫苗將在 24 小時內提供。我要驕傲地說，我們確保這款疫苗將免費提供給全美國民眾。」

英國已在本周二開始施打輝瑞疫苗，加拿大預計下周替民眾接種。中國和俄羅斯已經開始替民眾施打兩國的國產疫苗。

FDA 表示，疫苗將發放給 16 歲以上民眾，優先施打對象為醫護人員和長照機構的高齡長者。輝瑞疫苗一次需要施打兩劑，中間間隔三個禮拜。

受制於產量，疫苗初步供應有限，輝瑞規劃 12 月底前在美國配發約 2500 萬劑，代表約 1250 萬人可接種。大多數美國民眾估計到明年春季或夏季才能接種疫苗。

Moderna(MRNA-US) 疫苗最快可望在下周獲得美國 FDA 批准緊急使用。