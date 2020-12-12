〈鴻海量子科技論壇〉劉揚偉：量子科技將創另一個半導體奇蹟 台灣發展契機在未來3-5 年

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日表示，台灣發展量子運算的契機將在這 3-5 年，可望再創另一個半導體奇蹟，台灣在半導體產業還有很多會做應用的人才，也都是優勢。

鴻海研究院以及台灣量子電腦暨資訊科技協會，今日舉辦第一屆台灣量子科技共識論壇，劉揚偉表示，全球已經開始重視量子運算發展，是明確的趨勢。

劉揚偉認為，以新科技發展來看，依序是從理論到工程，最後則是應用，而量子科技的理論已經很久了，現在走到工程發展階段，下一階段就是應用，台灣如何在工程、應用端趕上，是非常重要的面向。

以鴻海本身來看，劉揚偉指出，鴻海研究院裡有量子計算及半導體等二個相關研究所，量子運算研究所也邀請到澳洲雪梨科技大學 (University of Technology Sydney) 教授謝明修出任所長，預計明年 1 月可以到位。

至於半導體方面，劉揚偉進一步指出，過去半導體是做 0 跟 1 交換的開關 (Switch)，但在量子科技下，介面層 (Junction) 就是量子 (Quantum)，未來鴻海的半導體研究所將朝「Junction for Function」方向發展。