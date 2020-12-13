郭明錤：季節性影響 台積電明年首季5奈米產能利用率恐下滑

亞系外資近期示警，蘋果啟動首波砍單，台積電明年首季 5 奈米產能利用率恐降至 8 成，對此，天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，認為台積電 (2330-TW) 明年首季 5 奈米產能利用率將維持 100%，是過度樂觀的錯誤預期，而產能利用率降低主要受到季節性因素、iPhone 12 Pro 系列 CIS 缺貨及 iPhone 13 量產時間早於 iPhone 12 影響。

亞系外資指出，由於上游拉貨過於積極，iPhone 12 已出現首波砍單，台積電將首當其衝，明年首季 5 奈米產能利用率恐下滑至 8 成，第二季還會低於 8 成，雖僅將影響台積電明年 EPS 1%，但短線股價可能漲不太動，並籲市場留意衝擊擴大。

郭明錤表示，最新調查顯示，iPhone 組裝與零組件在明年首季出貨預估調升 3–5%，在第二季出貨預估雖自約 5100 萬部下修至 4500 萬部，但仍顯著較去年同期成長，第一季的產能利用率大致反映第二季終端產品出貨，目前 iPhone 需求仍較 Android 佳，尚未看到 iPhone 需求轉弱。

郭明錤分析，生產 A14 的產能利用率在明年第一季下滑，及 iPhone 明年第二季出貨預估量下修，主要原因在於季節性因素影響，加上 iPhone 12 Pro 系列 CIS 缺貨；另一方面，iPhone 13 量產時間將與過往相同，也就是早於 iPhone 12，意味明年 iPhone 處理器世代轉換時程較今年早。

郭明錤認為，市場原先預期明年第一季台積電生產 A14 晶片的 5 奈米產能利用率，將與今年第四季相同、並維持 100%，是過度樂觀的錯誤預期，若股價因錯誤的預期而修正，反而有利近期反彈。