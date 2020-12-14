〈觀察〉品牌廠跨入自製晶片 成IC設計業者最大挑戰之一

蘋果 (AAPL-US) 近期傳出著手開發蜂巢式數據機晶片 (cellular modem)，取代現有採用高通產品，高通恐將成英特爾後，另一個可能漸漸消失在蘋果供應商名單的廠商，凸顯品牌廠利用自製晶片的策略強化產品差異，但也成 IC 設計廠營運上的挑戰之一，業者僅能不斷投入研發，追求更多新技術與專利，維持營運競爭力。

外媒報導，蘋果硬體技術高級副總裁 Johny Srouji 向員工透露，蘋果今年將開始研發首款蜂巢式數據機晶片，產品推出後，將應用在自家產品上。

市場解讀，高通恐跟進英特爾，成為另一個被蘋果以自製晶片取代的廠商，不過，實際面來看，高通長期專注通訊晶片領域，隨著通訊技術不斷邁進，技術含量越高，跨入門檻也提升，外資就指出，蘋果收購英特爾數據機晶片業務，雖表達自行開發數據機晶片並取代高通的意圖，但根本問題在於，蘋果能否成功。

蘋果與高通去年達成專利官司結果，雙方簽訂了 6 年的全球專利許可協議，蘋果需支付一筆賠償金，並重啟採購高通晶片，此舉也顯示，雖然晶片廠有來自終端客戶自行研發設計的壓力，但對 IC 設計業者而言，提高自身研發、專利佈局、追求技術領先，強化智財權能力，仍是在市場上生存的不二法則。

同樣的情況也發生在台廠，台 IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 也在今年傳出，中國手機品牌廠將自製處理器晶片，甚至回頭挖角聯發科團隊，力拚做出差異化產品。

聯發科董事長蔡明介對此回應，自製晶片不是現今才發生，10 年前業界就有該現象，IC 設計廠最基本的應對之道就是持續投入研發，針對客戶提供更好的產品，才能在產業中握有優勢。