資金行情拉抬 前10強股票基金中國、科技兩大類包辦

全球央行量化寬鬆拉抬股市行情，連帶讓股票型基金績效跟著沾光，根據 Lipper 統計，投信發行的 190 檔海外股票基金中，自下半年以來績效較好的基金主要由中國與科技基金兩大類包辦，其中前 10 強基金投報率超過 3 成以上。

這些績效優異的基金包括：中國基金包括保德信中國品牌、兆豐國際中國 A 股、安聯中國策略、兆豐國際中國內需 A 股，科技型基金則由摩根東方科技、統一全球新科技、統一新亞洲科技能源、第一金亞洲科技，可看出下半年來與亞洲市場相關的基金表現優異。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，這波中國股市大漲是由基本面與資金面雙軌驅動，可說是「有基之彈」，因而能保持多頭熱度不墜，包括中國 11 月製造業 PMI 來到 52.1，較前月上升 0.7，顯示製造業復甦有所加快。

許智洋表示，第四季 A 股獲利可望持續改善，明年後有機會達到雙位數以上的成長，儘管目前歐美疫情爆發對全球經濟成長埋下不確定性，但中國境內防疫落實度高，研判對經濟和企業獲利的影響應屬有限。

許智洋分析，預估第四季上市公司盈利將延續第二季以來的改善趨勢，尤其明年上半年若疫情對經濟的影響進一步減弱，且在低基期之下的獲利成長幅度值得期待。

從資金面來看，中國融資券餘額已創下逾五年的高點，水位達 1.59 兆人民幣之多，反映出投資人對後市的樂觀預期，融資券規模的擴張不僅能刺激 A 股交易量提升，同時也挹注券商收入。

許智洋認為，隨著滬深 300 指數站穩 5000 點大關之上，正式突破過去四個月的箱型整理區間，後續行情仍可期待，但因為目前進入財報空窗期，漲多的成長股短線漲勢可能稍事休息，資金將轉向低估值及週期性類股，預期估值較低的大型股相對有利。