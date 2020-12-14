5G為明年台股領頭羊 選股難可從5G基金下手

台股近日雖然震盪，但仍穩站萬四以上，展望明年，兆豐國際投信表示，新冠肺炎疫情將繼續主導經濟格局，各國政府控制疫情的速度，將決定未來一年經濟上的贏家與輸家。依據彭博預估，台股 2021 年企業獲利達雙位數成長，惟資金輪動速度快，慎選主流產業為享有台股行情的投資重點，預期 5G 將成台股領頭羊，若覺得選股難度增加，可從 5G 基金下手。

兆豐國際先進通訊基金經理許鈞雄表示，加權指數本季以來 (截至 12/11 日) 漲幅達 13.95%，其中由電子指數漲幅近 17%，而金融保險指數表現僅約 4%、主要傳產類股平均漲幅為 10~15% 之間，顯示此波行情由電子類股主導。

許鈞雄表示，電子股大漲主因受惠疫情帶動遠距工作商機、宅經濟、資料中心基礎建設等需求。尤其在後疫情時代，更重視防疫產業受惠族群，其中台股 5G 供應鏈將持續蒸蒸日上，彭博預估 2021 年台股 5G 相關企業獲利 15~17% 左右，5G 預期持續成為台股上攻的領頭羊。

許鈞雄表示，以大環境氛圍觀察，明年疫苗可望陸續上市，有助經濟進一步好轉，加上全球主要央行維持負利率或低利率，基本面與資金面加乘作用，使台股股市中、長期展望為正向，但是產業間輪動快速，個股、類股表現差異相當大。布局台股可從選股出發。

選股策略方面，因為依據 MIC(資策會) 預測，全球 5G 通訊產業預估 2021 年將成長 8.1%、至 6133 億美元，預期台廠 5G 供應鏈雨露均霑，因此看好 5G 概念股，但若是認為台股來到萬四高檔，選股難度增加，也可從 5G 基金下手，以兆豐國際先進通訊基金為例，便是從半導體、智能手機、基礎建設中挑選出有業績展望的個股，5G 基金明年表現續航可期。