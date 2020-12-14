新刺激法案卡關 新興股仍默默上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國批准輝瑞疫苗緊急使用，川普簽署臨時預算案避免政府關門，受到部分地區封鎖措施影響，初領失業救濟金人數超出預期，然而市場對於疫苗進展樂觀，消費者信心指數來到 81.4，大幅超越預期 (76.0)，美國大型股下跌 1.0%，小型股則上漲 1.0%；

2. 英國成為全球第一個開始施打疫苗的西方國家，然而與歐盟在脫歐過渡期內達成協議仍舊困難；即便歐洲央行增加緊急購債計畫的規模並延長期限，歐洲股市仍下跌 1.5%。

新興市場

1. 相較於成熟國家上週表現相對弱勢 (下跌 0.5%)，新興市場股市表現相對穩健；其中俄羅斯股市受惠於油價穩定與匯率反彈，上漲 4.1%；

2. 美中掀起新一輪制裁風波，數家中企將從標普道瓊、富時羅素全球股票系列和富時羅素中國 A 股指數中被剔除，而美國新通過的外企問責法也可能將使某些企業在美國下市，即便中國提高保險資金投資權益類資金比重，來提振資本市場，中國股市依然下跌 1.2%。

債券市場

1. 受到美國新刺激法案僵局影響，成熟國家股市出現拉回，避險情緒小幅回溫，美國政府公債上漲 0.7%；

2. 全球高收益債、新興市場債券利差擴張，抵銷美國公債殖利率下滑的力道，指數價格幾乎維持平盤。

原物料、匯率

1. 美元指數小漲 0.3%，黃金價格則是跟隨避險情緒小幅上漲 0.1%；

2. 即便美國原油庫存不如預期下降，反而增加，但上週 OPEC + 會議的減產聲明，及市場對疫苗的樂觀預期刺激油價上漲 2.2%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/12/14（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/12/11）

資料來源: Bloomberg，2020/12/14（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/12/11）

三大市場關鍵事件及分析

1. 跟著景氣週期買，隨利差賣

從 1982 年以來，假設投資人在經濟衰退結束後買入，等到美國長短期公債間利差反轉時賣出，賣出後只持有美國公債，則平均年化報酬率高達 10.9%，優於買進持有策略的 8.9%。

資料來源： 紐約時報，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，長短期公債間利差採美國 10 年公債與 3 個月國庫券間殖利率差距，2020/12/8。

2. 只要央行政策不調整，企業難出大問題

國際清算銀行發佈最新季度報告，超低利率逼迫資金追尋更高收益，企業新發行債券到期年限高於去年，加上企業更保守的行為，只要全球央行維持寬鬆政策不變，大規模企業違約或倒閉發生機率低。

資料來源：BIS，「鉅亨買基金」整理，2020/12/8。

3. 疫苗開打，低本益比類股蓄勢待發

英國成為全球第一個施打疫苗的西方國家，除了即將獲得美國核准的輝瑞與 BioNTech 合作研發的疫苗外，還有將近 5 支疫苗可能在明年獲得批准，按照目前股市輪動和資金充沛的趨勢，低本益比的類股在明年仍大有可為。

資料來源：Bloomberg、Credit Suisse，「鉅亨買基金」整理，上圖，2020/12/11，下圖，2020/11/30。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/8。

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