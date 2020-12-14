台股長青基金老當益壯 四檔淨值衝上百元俱樂部 

台股近期在萬四高檔震盪，成立超過二十年的台股長青基金表現最亮眼，目前四檔淨值衝上百元台股基金，幾乎都是台股基金界的老大哥，且百元俱樂部中的台股基金多是一般股票型基金。

如果投資人持續看好科技股後市，尤其是護國神山帶領的半導體前景，也不想錯失鹹魚翻生的疫情受惠傳產股，可瞄準一般股票型台股基金作為重點投資。

據 CMoney 統計，截至上周五 (11 日)，統一全天候 - A 類型基金淨值以 162.33 元居冠，保德信高成長 152.21 元、群益馬拉松 147.09 元、群益店頭市場 127.51 元，為四檔淨值破百台股基金。

淨值最高的統一全天候基金，前十大持股主要是半導體、航運、車用電子零組件相關，持股比重最高的個股是台積電，也有近期領軍衝鋒的聯電。

統一全天候基金經理人朱文燕表示，美國總統大選底定，多款疫苗保護力佳且已加快上市，明年全球可望解封，市場樂觀，搭配低利率及資金超寬鬆環境，且美元走弱有利新興市場貨幣走升，台股資金行情預期將延續，明年是相對好的一年。

投資策略上，朱文燕表示，預期台股大盤將緩步墊高，各類股輪動，電子、傳產各有表現，電子股受惠 5G、AI 智聯網帶來的整體產業升級，看好半導體、伺服器、記憶體、車用電子等，傳產看好鋼鐵、航運，將受惠多國擴大基礎建設，前景樂觀。另外看好綠能族群，受惠於拜登政策、跨國大企業持續增加使用量。