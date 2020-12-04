後疫情悶經濟 調查：今年僅6成上班族吃得到尾牙

考量疫情風險，國內已有多家科技大廠及金控集團陸續取消大型尾牙活動，根據人力銀行統計，今年只有 6 成上班族能吃得到尾牙，較去年大幅下滑 26%，但規模及預算可能不如往年。

1111 人力銀行今 (4) 日公布調查，今年只有 6 成上班族有尾牙活動，其中包括歷年都有占 35.4%、今年有尾牙但規模改變 7.7% 及今年照常辦理 16.8%；另外則有 4 成確定與尾牙絕緣，其中包括 19.8% 往年有尾牙但今年停辦，20.3% 的上班族則從來都沒有尾牙。

受訪者表示，公司今年沒有舉辦尾牙的主要原因是「降低新冠肺炎傳染風險」 62.2% 及營運虧損或不如預期 20.9%。

國內許多企業已決定停辦尾牙，包括電腦品牌及代工廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW)、華碩 (2357-TW)、和碩 (4938-TW)、宏碁 (2353-TW)、研華 (2395-TW)、鴻海 (2317-TW) 等，其他像是聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)、台灣大 (3045-TW)、富邦金 (2881-TW) 及國泰金 (2882-TW) 等，也都取消大型尾牙活動，除了改採部門小型尾牙，也有公司選擇直接折現給員工。

國發會指出，隨著出口暢旺、景氣穩健回升，10 月景氣對策燈號連續三個月亮出綠燈，反映國內經濟趨穩，今年雖然有 6 成企業依然照常舉辦尾牙，但規模及預算可能不若往年。連鎖宴會品牌晶宴會館總經理彭文傑也透露，因新冠疫情未解，導致多數公司行號觀望，今年尾牙進單較慢。

1111 人力銀行發言人黃若薇表示，尾牙是華人企業特有的年節盛宴，不僅是一年一度犒賞員工的餐會，也是展現企業形象對外宣傳的重要場合，調查顯示，上班族今年期待尾牙指數高達 6.65 分，且有將近 25% 的期待度高達滿分 10 分，顯見歷經新冠肺炎，上班族這一年來實在悶壞了，在國內防疫有成下，受訪者普遍盼望企業能恢復尾牙宴慰勞員工。