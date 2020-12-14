〈台股盤後〉5日線下彎賣壓增 大盤量縮整理收跌50點

台股今 (14) 日呈現類股輪動，由面板族群、面板及 IC 設計擔綱演出，但仍不敵台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 下跌形成指數下壓，終場下跌 50.64 點，以 14211.05 點作收，證券分析師指出，台股在高檔格局中出現 5 日線下彎的壓力大，未來指數高檔震盪機會大。

台股今日早盤開盤 14238.94 點，盤中最高 14270.34 點，最低 14182.25 點，終場大盤下跌 50.64 點，以 14211.05 點作收，市場成交值在萎縮為 2323.84 億元。

台股早盤雖然防疫股有表現，但中場過後由 IC 設計、貨櫃航運、面板及 MOSFET 概念股接棒，證券分析師黃漢成則指出，雖然全球疫情嚴重，但股市以反映未來為主，在疫苗已經問市同時，各國也準備開始施打，造成防疫概念股未能在早盤之後持續有表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大型股台積電本周除息可能引發棄息賣壓，因此台股今日以中小型個股表現為主，大盤終場下跌 50.64 點或 0.36%，以 14211.05 點作收，但 OTC 指數收紅，以 180.28 點作收。

權值股方面，台積電今天下跌 8 元或 1.55%，以 508 元作收，大立光 (3008-TW) 終場下跌 55 元或 1.66%，以 3265 元作收；而 EMS 廠鴻海 (2317-TW) 終場上漲 0.1 元或 0.11%，以 87.7 元作收。