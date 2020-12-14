比爾蓋茲警告：未來4到6個月恐將是美國疫情最嚴重的階段

美國首批輝瑞新冠肺炎疫苗已經開始進行配送，並有望在週一就開始施打，市場復甦的樂觀情緒上揚。但是，微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 在週日 (13 日) 警告表示，未來 4 到 6 個月可能將會是美國新冠肺炎疫情最嚴重的階段。

報導指出，美國食品和藥物管理局 (FDA) 局長 Stephen Hahn 在週日接受採訪時表示，預期美國的首批疫苗將在 14 日開始接種，醫護人員和老年人將優先進行接種，而美國人要能廣泛接種疫苗，可能要等明年春季或是夏季。

美國國家過敏與傳染病研究所所長 Anthony Fauci 預期，美國的疫情可能要到 2021 年下半年才能獲得控制，到時候將大約有 75% 的人口都進行了疫苗接種，因而形成群體免疫的保護傘。

對此，比爾蓋茲表示，目前美國疫情依然嚴峻，在短期內仍將是個壞消息。他引用美國華盛頓大學醫學院「健康計量評估研究中心」(Institute for Health Metrics and Evaluation) 的研究模型表示，到 2021 年 4 月，美國可能再新增死亡病例數多達 20 萬人。

FDA 前專員 Scott Gottlieb 博士上週也表示，目前可能將持續看到每日約 2000 人死亡，不幸的是，在進入高峰期的一月前，恐怕將會提高至每日有 3000 多人死亡，並且數字很可能接近 4000 人。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 也曾表示，美國約有 90% 的醫院位於「熱區和紅色區」，並且 90% 的長期照護機構都位於傳染程度高的地區。他預期未來幾個月將是美國公共衛生史上最困難的時期。