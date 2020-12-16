疫情改變5-10年產業生態 瞄準全球五大投資趨勢

大拇哥投顧今 (16) 日舉行 2021 年全球投資展望，董事長梁佑任表示，新冠肺炎疫情重挫 2020 年全球經濟，更改變未來 5-10 年全球經濟和產業生態，全球央行釋出逾 5 兆美元流動性，各國政府擴大財政策激經濟，將加速後疫時代的五大全球趨勢，其中，又以新能源和新興科技發展，將深深改變人類生活，也帶來無窮豐碩的投資契機。

慎防通膨上揚 小心 2021 債券降評和脆弱性

展望 2021 年，梁佑任表示，全球央行貨幣政策依舊寬鬆，提供流動性，創造最佳金融保護網，全球資本市場處於極度寬鬆的金融情勢下，經濟是否終於快速步上正軌，尚難定論，但可以確認是低利率的環境下，全球資本市場缺少避險資產，資金對追逐收益的渴望。

儘管央行很鴿派，大拇哥投顧分析，隨著經濟復甦，市場對通膨預期升溫，原物料市場在供給面不足，總體需求回溫下有機會上漲，帶動通貨膨脹上升，一旦通膨升高就會造成美債殖利率反彈，債券投資時點要再等等。

年疫情雖一度重挫債市，但近期信用債市的價格幾乎都已回到疫情前水準，利差大幅收斂，大拇哥認為，2021 信用債市場的流動性及降評風險的脆弱性偏高。

2021 年掌握疫後的五大全球趨勢

低利率高債務年代，信用債市的投資要停看聽，股市迭創新高後，還有投資甜蜜嗎？大拇哥投顧表示，疫情對全球影響深遠，目前也有五大發展趨勢值得密切注意：

一、2008 年金融海嘯以來，金融資產價值成長遠超過經濟成長率，貧富不均和反資本民粹盛行，但疫情之後政府承擔起不確定疫情下的防疫控管和規劃生產力效率、推動的長期產業成長的重責，大政府思維再現，也就是政府扛起資本大支出的重任，擴大財政政策，預期全球債務將持續飆升。

二、疫情前全球暖化嚴重，巴黎協議企圖減碳遏止氣溫升高帶來的災害，而疫情後，各國加大基礎建設投資及減少倚賴外國，包括能源獨立政策，在相關科技發展迅速後，成為各國的政策方向，新能源替代傳統能源。能源獨立不只可降低地緣政治風險，替代能源的經濟成本也只會越來越低，從重視氣候變遷到投資相關新科技，到追求能源獨立、確保國家安全，因此新能源投資可期。

三、從反全球化貿易保護到全球產業鏈重整，疫情前全球經濟低迷下，各國不再一昧倚賴出口，加速本土產業升級甚至用貿易關稅壁壘，成為各國產業政策焦點。但疫情後，各國政府推出各種誘因鼓勵產業重整遷回國內，創造本國經濟增長力道的機會。

四、供應鏈不受疫情中斷影響，無人化與自動化，將方興未艾，尤其是老齡化的富有國家。5G 物聯網帶來的科技應用，將提高生產力增加經濟成長步調。

五、從新興科技到更多更快的數據應用場景：疫情前隨著科技應用手機物聯網進入大數據時代，更多數據在金融生活各層面的應用越加成熟。疫情後，隨著數據科技的快速發展，5G 高速大範圍涵蓋的建置，數位經濟及數位應用的生態系統更加完整，產業趨勢出現極大的變化。

整體來說，梁佑任認為，明年美元結構性弱勢的趨勢將加劇，資金有機會流往落後表現的新興市場資產，新興市場有機會受益全球實質需求上揚增長，市場將把眼光放到新興市場，這些年體質改善的新興市場，在一波反彈後，將會力分高下。

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