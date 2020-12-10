〈政院打炒房〉實價登錄2.0四大修法重點出爐 門牌完整揭露、預售屋納管

府院動員打炒房，行政院長蘇貞昌今 (10) 日於院會拍板通過「實價登錄 2.0」 三法修正案，內政部提出門牌完整揭露、增訂主管機關查核權與範圍、預售屋全面納管及加重處罰等四大重點。

為健全房市、合理房價，國發會上周已就「紅、登、稅、貸、宅」五大面向提出具體對策，其中，實價登錄 2.0 就是重要措施之一。內政部地政司長王成機說明，根據民調，外界普遍認為以 30 號為區間揭露房價不夠透明化，因此，未來門牌將會全都露，並溯及已揭露案件，門牌 (地號) 將會完整呈現。

針對預售屋資訊不夠完整、即時，王成機指出，目前相關資訊並未送到地方政府來備查，代銷業者在整個案場結束才會申報，時程上可能會拖到半年至 3 年，那就失去實價登錄的意義，且建商自建自售的部分也並未申報。修法後，預售屋銷售前須備查，簽訂買賣契約書後 30 日內須申報，建商自售也將全面納管。

此外，實價登錄價格正確性常受到質疑，王成機表示，內政部對此提出兩大對策，首先，法律明定主管機關查核權及查核範圍，地方政府可透過買賣雙方、經紀業、地政士來查閱是否有登錄不實的狀況，內政部可透過稅捐機關、銀行機構來查核，以確保交易資訊正確。

對策二，申報義務人屢不改正加重處罰。王成機說，若未申報或價格不實經三次處罰仍未改正，將加重處 15 至 75 萬元罰鍰，成屋及預售屋契約內有多戶 (棟) 建物交易者，以 1 戶 1 罰為原則。

王成機強調，內政部提出實價登錄 2.0 相關修法，包括「平均地權條例」部分條文修正草案、「地政士法」第 26 條之 1、第 51 條之 1、第 59 條修正草案及「不動產經紀業管理條例」第 24 條之 1、第 29 條、第 40 條修正草案，主要目的是希望讓房價資訊更加透明，預售屋資訊即時、完整，資料正確並加值應用。