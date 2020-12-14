〈美股盤前要聞〉美新冠肺炎疫苗將開始配送 美股期貨上漲

輝瑞 / BioNTech 新冠肺炎疫苗即將開始配送，市場憧憬疫苗接種計劃將有利經濟復甦，美股期貨在週一 (14 日) 上漲。

1. 美新冠肺炎疫苗開始配送

美國食品藥物管理局 (FDA) 在上週五 (11 日) 深夜批准輝瑞 / BioNTech 新冠肺炎疫苗的緊急使用授權 (EUA)，首批 290 萬劑疫苗本於週一開始運送，醫護人員和長照機構年長者將優先施打。美股期貨走升，道瓊期貨漲 0.87%，標普 500 期貨漲 0.80%，斯達克 100 期貨漲 0.63%。

新冠肺炎在美國奪走超過 29 萬人性命，如今 FDA 批准全美首款疫苗、預計數日後展開接種，將是疫情爆發至今的里程碑。美國將成為繼英國、巴林、加拿大、墨西哥等國之後，最新一個批准輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 疫苗的國家。

美國總統川普透過推特影片說：「首批疫苗將在 24 小時內提供。我要驕傲地說，我們確保這款疫苗將免費提供給全美國民眾。」

英國已在本周二開始施打輝瑞疫苗，加拿大預計下周替民眾接種。中國和俄羅斯已經開始替民眾施打兩國的國產疫苗。

2. 馬斯克要求員工在年底前加速增產

根據《彭博社》13 日 (週日) 報導，美國特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 指出，由於市場對於該公司電動車產品的需求暢旺，他們將竭盡所能的在 12 月底之前增加生產。

馬斯克於本月 11 日時，在一封寫給員工們的簡短電子郵件當中提到，希望在年底的耶誕假期當中，盡可能的將產量拉到最高。不過他在信中並未提到具體數字。

特斯拉 2020 年的全年生產目標設定在 50 萬輛，如果能夠成功達標，對該公司而言也將是一大里程碑。

彭博社在報導中提到，他們確認過該封電子郵件。馬斯克在內容中提到「在這一季非常幸運，發生需求大幅超越生產的高水準問題。」

3. 美商藝電以 12 億美元收購 Codemasters

美國遊戲商美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 週一 (14 日) 宣布，將以 12 億美元收購英國遊戲開發及發行商 Codemasters，上月才剛和 Codemasters 達成協議的遊戲開發商 Take-Two 慘遭出局。

EA 預計，交易將於 2021 年第 1 季完成，收購估值約 12 億美元，屆時 Codemasters 股東每股普通股將獲得 6.04 英鎊現金，與 Codemasters 的收購案將會是 EA 史上最大的一筆交易。

消息發布後，Codemasters 股價飆逾 20％，至 6.42 英鎊，高於 EA 提供給股東的每股 6.04 英鎊。EA 美股盤前交易漲 1.6%。

4. 川普威脅否決國防授權法案

美國總統川普再次威脅要否決國防授權法案 (NDAA)，他週日 (13 日) 發推文表示，新的國防法案最大的贏家是中國，他將會否決。

總額達 7400 億美元的《國防授權法案》上週贏得了國會兩黨的支持，並達到三分之二的多數票，所獲支持程度可以推翻川普的否決。

共和黨控制的美國參議院上週五通過，將新法案提交給川普，川普有 10 天的時間可以決定簽署或否決，又或者讓它在未簽署情況下成為法律。

川普是在到達維吉尼亞高爾夫俱樂部前幾分鐘，發布推文反對此案，白宮未立即針對此事發表評論。

5. 新加坡核准使用輝瑞 BioNTech 疫苗

新加坡週一 (14 日) 宣布批准使用輝瑞和 BioNTech 研發疫苗，首批疫苗將在年底前到貨並開始施打，預計明年第 3 季將有足夠劑量讓全國人民都能接種。

新加坡總理李顯龍週一 (14 日) 發表全國談話時表示，首批疫苗將在 12 月下旬到貨，一旦獲得批准，其他公司的疫苗將陸續在幾個月內到貨。

新加坡政府預計，到 2021 年第 3 季，新加坡將有足夠疫苗供全國約 570 萬人民免費疫苗。

李顯龍表示，國內疫苗接種採自願形式，將優先考慮醫護人員、一線工作人員、老年人及弱勢群體，包含他在內的新加坡內閣將帶頭接種新冠疫苗，以示對疫苗的信心。