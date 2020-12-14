明年力積電營運樂觀 黃崇仁：目標每股純益挑戰世界先進

晶圓代工廠力積電 (6770-TE) 董事長黃崇仁今 (14) 日出席竹科 40 周年策略會議，他表示，對公司營運抱持高度期待，盼明年 EPS 能挑戰世界先進 (5347-TW) 水準，並看好明年下半年產業景氣可望向上成長。

今年適逢竹科成立 40 周年，竹科管理局今、明兩天連續舉行活動，黃崇仁今日出席竹科 40 周年策略會議，他受訪時表示，對於力積電營運抱持高度期待，盼明年 EPS 能挑戰競爭對手、世界先進 (5347-TW) 水準。

世界先進 2018、2019 年每股純益分別為 3.76、3.58 元，今年前三季每股純益達 2.74 元。力積電 2018 年每股純益 2.56 元，2019 年則是每股虧損 0.94 元。

力積電股價上周三 (9 日) 登錄興櫃，股票較認購價大漲超過 1 倍，成交均價為 55.52 元，不過，近 3 個交易日賣壓湧現，今 (14) 日成交均價跌至 46.25 元。對此，黃崇仁指出，由於目前僅是興櫃交易，部分法人投資受限，未來上市後股價可望反映應有價值。

對於未來產業景氣展望，黃崇仁也樂觀看待，他表示，隨著疫情趨緩，5G 與人工智慧等應用將升溫，明年下半年景氣可望向上成長。