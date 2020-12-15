超狂！一家瑞士生技公司今年股價飆漲38000%

瑞士生物科技公司 Relief Therapeutics 研發出新冠病毒救命藥，改善新冠病毒引起的呼吸衰竭，迄今該公司股價已狂漲 38000%。

瑞士生物科技公司 Relief Therapeutics 擁有 RLF-100 (Aviptadil) 孤兒藥專利，該藥於 2000 年問世，用於急性呼吸窘迫和其他肺部疾病，因今年疫情 RLF-100 發現能保護受新冠 (Covid-19) 病毒攻擊的細胞。

Relief Therapeutics 一直與「曲率極速行動」(Operation Warp Speed) 有聯絡，Relief Therapeutics 正與美國合作夥伴 NeuroRx 正在進行的 RLF-100 藥物後期臨床試驗。

早前數據顯示，入住 ICU 且使用該藥的新冠患者有 72% 能存活，為重症患者和末期患者帶來曙光。

週一 (14 日) Relief Therapeutics 董事長 Ram Selvaraju 表示，我們則謹慎地嘗試看看我們的藥物是否能給危重病人和末期病人帶來好處。

Relief Therapeutics 今年 7 月底市值不到 1 億瑞士法郎，但 8 月 10 日短短不到一個月，Relief Therapeutics 市值就飆至 16 億瑞士法郎。