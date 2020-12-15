大型投行大幅看多亞洲股市 2021年亞股報酬率上看20%

儘管亞洲股市的強勢反彈隨著年末將近漲勢已稍微趨穩，但花旗 (Citigroup)、高盛 (Goldman Sachs) 和野村 (Nomura) 近日都發布報告看好明年亞洲股票發展，預估明年亞股的獲利成長將超過 20%。

高盛包括 Timothy Moe 的策略團隊在週日 (13 日) 發布一份報告表示：「我們對 2021 年總體經濟和企業獲利的復甦前景抱持樂觀態度，高盛將成為任何市場回調時的買家。」

高盛表示，今年強勁的市場報酬率以及充分的市場估值，顯示股市已為明年股市獲利預期進行定價，而明年亞洲股市的報酬率將取決於 2022 年股市的獲利預期，預估明年亞洲地區的股票股市報酬率將達到 16%。

亞洲股市現階段正以空前的漲勢結束 2020 年，MSCI 亞洲（日本除外）指數目前已自疫情低點大幅反彈，今年迄今已上漲 18%，其中科技含量高的南韓和台灣將為重要領頭羊。

野村、花旗與法興業銀行 (Societe Generale) 預估明年 MSCI 亞洲 (除日本) 的指數將上漲 5% 至 7%，高盛則預期 2021 年亞太地區股市將普遍上漲 9%。

MSCI 亞洲 (除日本) 指數今年迄今走勢與花旗、野村與法興業的預估點位 (圖: Bloomberg)

此外，花旗分析師 Robert Buckland 還看好韓股，該團隊表示，明年韓國股市的報酬率前景最為強勁，他預估 2021 年韓股每股盈餘成長率將達到 43%。

霸菱 (Barings) 的基金經理人 Soohai Lim 也表示，南韓上市企業獲利成長強勁、企業估值正處於誘人價位，且記憶體報價的正向趨勢，都預告韓股擁有良好前景，隨著經濟持續復甦，南韓周期性類股將有不錯的表現。

野村策略師在上週的一份研究報告中表示，南韓是槓鈴策略投資的完美市場，韓股既有針對長期結構性趨勢的成長類股，也有周期性股票，因此樂觀看待後市。

法興業分析師 Frank Benzimra 等人表示，諸如原物料與金融業的周期性類股獲利復甦，成為股市未來投資重點。