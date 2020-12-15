〈2021美股展望〉華爾街看好明年半導體基本面強勁成長 警示高檔風險

今年半導體業股市表現力壓各大板塊，華爾街半導體產業分析師認為，隨著經濟持續成長，2021 年半導體業的前景更明亮，但接近歷史高點的股價是值得留意的風險。

費城半導體指數週一 (14 日) 上漲 1%，今年迄今漲幅已接近 50%，跑贏標普 500 指數同期約 14% 漲幅，以及標普 500 科技業指數的 37% 漲幅。

費城半導體指數、標普 500 指數與標普科技業指數今年迄今漲幅。(圖: Bloomberg)

彭博社 (Bloomberg) 表示，費半反彈顯示市場「對半導體業 2021 年營收和每股盈餘的成長有很高的期望」，只要疫情不帶來嚴重的阻礙，半導體業表現有望達到華爾街預期、甚至更勝一籌。

B Riley FBR 分析師 Craig Ellis 認為，經濟進入成長週期後，費半將進一步上漲，他說：「儘管市場空頭都認為目前半導體已利多出盡，半導體類股早該大跌，然而，對照經濟大衰退後 (post-Great Recession) 的情況，費半還有 19% 的上漲空間。」

B Riley FBR 認為基本面強勁與加速成長，將顯著提高半導體類股的全年每股盈餘。

摩根士丹利 (大摩) 立場則較為謹慎，認為 2021 年半導體業基本面強勁，需求普遍回升，但本益比已經達到高峰。

大摩分析師 Joseph Moore 警告，現階段半導體股本益比已經擴大到「極端水準」。使市場逐漸將重心轉向企業獲利復甦，而不是預期進一步成長。

Bernstein：半導體選股至關重要

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 也認為，鑑於半導體業在功能與戰略上的重要性日漸提高，疫情結束後，半導體的長期成長前景更為明亮，但近期半導體面臨高檔風險，此時選股變得至關重要。

Rasgon 表示，半導體業成長的「可持續性問題仍然存在」，主因於目前一些產業與需求是由居家辦公趨勢所推動，到了經濟復甦階段，將面臨相對艱難的成長環境以及不確定性。

Rasgon 也指出，目前也有跡象表明，市場投資居家辦公概念股的投資人為數不少，但相對於居家辦公受惠股，Bernstein 認為 2021 年高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US) 與輝達 (NVDA-US) 才是首選。

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