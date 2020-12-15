加州檢察長要求法院 勒令亞馬遜配合新冠疫情調查

美國加州檢察長 Xavier Becerra 週一 (15 日) 向高院上訴，要求法院勒令亞馬遜公司 (AMZN-US) 遵照州調查的傳票，回應公司如何處理新冠疫情相關的問題。

Becerra 向薩克拉曼多 (Sacramento) 郡高院上訴，指控亞馬遜未充分遵照該州訊息要求，即及時提供亞馬遜加州辦公地點的相關防疫資料，如：員工病假規定、環境清潔政策、加州辦公地點及倉庫確診人數與死亡數字等。

Becerra 表示，「對我們的調查要求，亞馬遜已經拖得夠久了。」Becerra 已獲美國總統當選人拜登提名擔任新政府的衛生部長。

亞馬遜發言人 Jodi Seth 聲明，公司已經與 Becerra 的辦公室合作數月，「檢察長突然把一切訴諸法院，這樣我們感到困惑，而且他們聲稱我們不配合他們需求，這點與事實不符。」

Seth 表示，公司在疫情期間已砸重金為員工做現場檢驗以及添加個人防護設備。

Becerra 自今年春季起對亞馬遜展開調查，當時有關亞馬遜州內設施工作狀況的消息引起社會矚目。

《衛報》5 月時報導，亞馬遜拒絕一些帶薪病假的要求，勞工運動者主張該作法違反加州法規，加州規定在糧食儲藏處工作 (例如亞馬遜) 的勞工有 2 週的帶薪病假。工人聯盟 IE Amazonians Unite 表示，已就此事聯繫州政府官員，且亞馬遜最終知會員工有關帶薪休假的機會。

亞馬遜表示已遵守加州法律。10 月時該公司表示，其美國員工超過 1.9 萬人感染新冠病毒。